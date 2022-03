Què ha significat al vestidor forçar el desempat?

No hem guanyat res, encara, però venint d’on veníem la victòria de dimecres ens aporta orgull, autoestima, confiança... i més veient com estava el pavelló de Fontajau, amb aquell ambient. La María (Araújo) em deia abans del partit que a l’Eurolliga havíem perdut cinc dels últims sis que havíem jugat.

Ara qui hi té més a perdre és l’Avenida, i qui hi té més a guanyar és l’Uni?

Aquest és el segon cop que juguem uns quarts de final de l’Eurolliga, i l’any passat les circumstàncies van ser molt diferents. No vam saber competir bé aquella eliminatòria de la temporada anterior contra l’Avenida. Ara la sensació després de perdre allà l’anada era que no podíem quedar eliminades amb un altre 2-0 i miri, ja hem empatat la sèrie i hem demostrat que som competitives. El desempat serà molt difícil, ja en som conscients. Dimecres les vam guanyar amb totes les nostres armes, en un pavelló ple amb la nostra gent, i tot i així només ho vam fer de dos punts i a la pròrroga. Elles són un equip sòlid. Però tot i això ens hem guanyat el dret a somiar-ho i òbviament no ho tindran tampoc fàcil elles.

Li va costar dormir la nit de dimecres a dijous?

Sí, em falten hores de son. La María em deia que havia estat connectada fins les cinc de la matinada. Em vaig adormir a les dues i a les cinc ja m’he despertat i m’he acabat llevant. És difícil agafar el son en aquestes circumstàncies perquè són moltes les emocions. El que no he fet és tornar a veure el partit. No en soc gaire de revisar-los, o de veure’m jugant, ja li dedico molt espai mental al bàsquet a la meva vida. Tot i que admeto que és bo veure’s així en la distància.

Està d’acord amb Alfred Julbe que la victòria ha servit per treure’s el «verí» de la derrota contra el Landes?

Espero que sí, la veritat és que hem navegat bastant des d’aquell partit. Les derrotes sempre fan mal i aquella potser més i tot. Després vam perdre a Canàries i hem encadenat situacions amb l’equip inestable, però això ja passa, els equips tenen alts i baixos. Ara tornem a ser aquell equip que pot fer grans coses.

L’acció de la seva falta més una antiesportiva podia haver tingut conseqüències cruels. Què li va semblar l’acció?

Fatal. Ja li deia que no havia dormit. Em va saber greu aquella acció. Jo volia fer la falta. La primera no vaig sentir que la xiulessin. I segons la normativa, si tu continues i en fas una altra és normal que la xiulin. La primera que li faig jo pensava que no tenien bonus i per això em sorprèn que li atorguin dos tirs lliures més els altres dos de l’antiesportiva. No tinc res contra els àrbitres i ja els ho vaig dir, que no havia sentit que la xiulessin i que m’havia d’assegurar de fer falta. L’acció podia haver sigut determinant, una errada, però en fi, al final tot va acabar sortint bé.

Què va fer bé l’Uni dimecres per guanyar l’Avenida?

Ser molt físiques, jugar al màxim. Això és l’Eurolliga. Els partits que hem guanyat són aquells on hem fet una despesa física important. Tot i així elles són sòlides i no perden el tren. Saben jugar i els és igual que siguis dur i contundent. Van sortir amb tot en un pavelló ple, anant a la pròrroga i caient in extremis. Com a mínim la proposta física nostra ha de ser aquesta, perquè quan defenses bé l’atac també surt millor. I a Salamanca haurem de tornar a igualar, com a mínim, la seva duresa, en algun moment s’han de sentir incòmodes. Allò serà un infern. La clau serà arribar a dins del partit fins al final i jugar amb els seus nervis, un guió similar al de les semifinals de la Copa de la temporada passada. Tenim equip suficient per competir.

Què representaria jugar la Final Four de l’Eurolliga per a l’Spar Girona?

Seria immens. He estat en set o vuit Final Four, amb equips superpotents, i és l’hòstia jugar-les. Arribar-hi amb un Girona que tot just ha començat a treure el cap a l’Eurolliga seria al·lucinant i meravellós per esperonar el projecte i consolidar-lo. Ser equip de quarts de final ja té un valor molt important, però dur-lo a la Final Four seria molt heavy.

Viu aquests partits com si fossin els últims de l’Eurolliga?

Intento no pensar-hi perquè l’únic que faria seria angoixar-me. Sempre hi ha un rum-rum perquè ho veus venir, però ja vaig decidir que no m’afectaria. Després de perdre amb el Landes la Frida (Eldebrink) plorava perquè ja no tornaria a jugar l’Eurolliga i miri, dimecres li deia que encara hi seguíem.

Hi ha alguna promesa feta al vestidor per si s’assoleix la classificació?

No ens havíem posat en aquesta situació de pensar-ho del tot. Ara sí. Ens ho creiem i la il·lusió pot aflorar. Haurem de pensar-hi, en això que diu, al vestidor...