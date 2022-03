L’Spar Girona va apel·lar a l’èpica i va forçar un tercer partit de desempat ahir en el duel de quarts de final de l’Eurolliga contra el Perfumerías Avenida. Serà dissabte (18h) a Würzburg després d’una disputa de bàsquet majúscul que va tenir de tot, pròrroga inclosa, i en què el caràcter i l’esforç es va deixar palès sobre la pista fins al darrer alè. Fontajau, per fi, va gaudir d’una victòria dolça després de 45 minuts d’infart (81-79). Les vermelles van comptar amb el suport d’un pavelló gairebé ple (4.100 espectadors) que van empènyer de valent l’equip quan més ho va necessitar.. L’Spar va realitzar els millors minuts en moltes setmanes. I com deia Alfred Julbe al final del partit, el triomf, i la manera com havia arribat, els havia ajudat a esvair fantasmes i, sobretot, el «verí» de la derrota contra el Landes que tant mal va fer..

El moment més taquicàrdic es va produir al final del darrer quart quan l’Spar va aconseguir una pròrroga increïble, gairebé miraculosa, forçada per Reisingerova a 11 segons del final després d’una polèmica arbitral de les que fan època: amb l’Uni guanyant de quatre (66-62) van xiular, després de revisar les imatges, falta i antiesportiva a Palau; 4 tirs lliures que la veterana Sílvia Domínguez (18 punts) va transformar, empatant el partit. La sangria va continuar amb una possessió que l’Avenida va aprofitar per capgirar el resultat (66-68) abans que la pivot txeca forcés el temps extra i deixes el marcador empatat (68-68).

I en el temps extra, amb Fontajau vibrant i l’Avenida sense Copper, una de les seves millors jugadores, l’equip gironí no va fallar. I això que a 1.10 pel final un triple de Cazorla tornava a empatar el partit (77-77). Flores va donar aire (79-77), i Domínguez va tornar a igualar. Quedaven 32 segons. Burke, des del tir lliure, va posar l’Uni dos amunt (81-79) i les visitants, amb 11 segons, no van encertar per dos cops, l’intent de forçar la segona pròrroga..

Tan bon punt començar el partit, les jugadores de l’Uni van fer una entrada en escena on va prevaldre la intensitat, una defensa a consciència, transicions ràpides i el tan necessari encert en el tir exterior que massa vegades ha passat de llarg darrerament. La directora d’orquestra, Laia Palau, va tenir un particular duel defensiu amb la base de l’Avenida, Sílvia Domínguez, que va deixar jugades per penjar a les plataformes digitals. Al llarg de la primera part, les gironines van saber mantenir-se per davant, en alguns moments amb una diferència d’11 punts (20-9) aconseguida en part, gràcies als taps a tort i a dret que van repartir. L’Avenida va marxar al descans (36-28) sense aconseguir trencar el marcador a favor seu.

En el tercer quart, però, tot va canviar de paradigma. Un parcial de 0-7 liderat per la MVP de la WNBA (Cooper, 20 punts) i un col·lapse en atac de les gironines ho va deixar tot en un mocador (44-41) i va suposar un partit pràcticament nou i un repte per a les d’Alfred Julbe que tenien a Reisingerova asseguda a la banqueta carregada de faltes i s’enfrontaven a dues poderoses pivots: Hof (10 punts) i Fasoula (6). Tot i les circumstàncies, l’Spar va acabar el tercer quart amb tres punts d’avantatge (50-47).

En l’inici del darrer quart, l’ambient era de calma tensa. Tothom era conscient de la dificultat del repte. Rebekah Gardner (23 punts i 10 rebots) va ser una figura clau per aguantar les envestides de les castellanes que per primera vegada es van avançar en el marcador. Ja estava clar que el partit es decidiria per petits detalls i amb emoció fins al final.

El frenesí va començar amb un triple de Rodríguez i dos tirs lliures de Domínguez que van situar el 55-54 a 7 minuts pel final. Copper va posar l’Avenida per davant (57-58) quan faltaven 5 minuts. S’intuïa un cara o creu i l’Uni havia d’aprofitar el factor Fontajau. Eldebrink va empatar el duel a 62 amb un triple a tres minuts i Gardner va tornar a posar l’equip gironí per davant (64-62) mentre el públic embogia a la grada. Reisingerova sobre la botzina va situar l’Uni 4 amunt (66-62) a menys de dos minuts. Just en aquest moment, es va produir una decisió qüestionable: una falta i una antiesportiva a Palau que es traduïen en l’expulsió de la base i l’empat del partit (66-66). I a més, possessió, que Hof va aprofitar per situar l’Avenida per davant (66-68). A 11 segons pel final, Reisingerova va empatar (68-68) i en el temps extra l’Uni no va fallar. Dissabte a Salamanca, el desempat. L’Uni és a un partit de la Final Four de l’Eurolliga.