Televisió de Catalunya va tornar a discriminar ahir l’Spar Girona. És l’habitual, certament, perquè allà on hi hagi el Barça, a Sant Joan Despí, s’hi llencen entusiasmats, però no per això deixa de ser greu. Un equip català se la juga en uns quarts de final de l’Eurolliga de bàsquet i tot el que mereix, des de la nostra, és l’emissió en directe de la primera part per Esport3 i la segona residualment pel lloc web. Com se li va poder acudir a l‘Uni programar el partit contra el Perfumerías Avenida coincidint amb el R. Societat-Barça de la Copa de la Reina de futbol?

Ens diran que a TV3 són uns grans defensors de l’esport femení, però no se’ls creguin. No és la primera vegada que l’Uni es veu relegat directa o indirectament pel Barça a la web o a un horari poc agraït. I no es facin il·lusions, que dissabte el desempat amb l’Avenida coincideix amb el Barça B-Cornellà. També és veritat que no són els únics. Perquè TVE té la seva història. D’entrada els quarts de final de la Copa de la Reina del divendres 25 contra l’Estudiantes tampoc es veuran per televisió i aniran al web. Aquesta és la manera que tenen els canals públics de potenciar l’esport femení.