Amb una autoritat sorprenent per a la seva edat, <strong>Carlos Alcaraz</strong> va derrotar aquest dijous Cameron Norrie, vigent campió d’Indian Wells, i es va citar amb el seu compatriota Rafa Nadal en unes semifinals històriques per al tennis espanyol entre el que és tota una llegenda i el que està cridat a agafar-li el relleu. El jove murcià, de només 18 anys, va passar per sobre de l’esquerrà britànic per 6-4 i 6-3 en una hora i 44 minuts.

Tot el que envolta Alcaraz té ara mateix un punt de màgia, ja que en aquesta edició d’Indian Wells està arrasant amb un tennis espectacular i incansable, encara no ha perdut ni un sol set en el torneig i s’ha convertit, a més, en el semifinalista més jove al desert californià des d’Andre Aggasi el 1988.

A l’avantsala de la final, que es jugarà dissabte, l’espera ni més ni menys que Nadal, el mirall natural en el qual es mira Alcaraz i que el va derrotar de manera contundent en el fins ara únic enfrontament entre tots dos (6-1 i 6-2 en el Masters de Madrid del 2021). Però tot apunta que ara el duel serà molt més disputat. Des d’aquell partit perdut a Madrid, Alcaraz ha guanyat els seus dos primers títols (Umag 2021 i Rio de Janeiro 2022), va arribar als quarts de final de l’Obert dels Estats Units l’any passat, i ara arriba llançat i amb la confiança pels núvols al seu partit contra Nadal després d’haver aconseguit les primeres semifinals en un Masters 1.000 de tota la seva carrera.

L’alegria per als espanyols va ser completa aquest dijous a Indian Wells, ja que Paula Badosa, defensora del títol en el quadro femení, també es va classificar per a semifinals al vèncer Veronika Kudermetova per 6-3 i 6-2 en una hora i 23 minuts.

Alcaraz s’imposa en l’intercanvi

El primer set va ser un constant intercanvi de ‘breaks’ com a part d’un matx molt intens. Alcaraz va començar amb mal peu, ja que va perdre el servei en el primer joc de la nit, però Norrie tampoc va saber conservar l’avantatge durant molt temps i el partit va tornar a la igualtat amb 2-2. Amb un gran cop de dreta, el britànic va aconseguir un nou ‘break’ per al 2-3 i la història es va tornar a repetir, ja que, poc després, Alcaraz amb molta agressivitat, va recuperar el trencament amb una gran volea. L’espanyol pujava amb valentia a la xarxa i resistia els intents potents i durs intents de passar-li de Norrie. Ja en el tram decisiu, Alcaraz va malbaratar dues boles de set a la restada amb 5-4 en un joc en què Norrie va estar contra les cordes amb el seu servei. Però la tercera va ser la bona i, amb una gran deixada, seguida d’un cop de dreta a la xarxa del britànic, Alcaraz es va embutxacar el primer set per 6-4 després de 55 minuts.

Norrie va recórrer a l’orgull de campió i va mostrar la seva plàstica i elegant dreta per posar en un compromís el servei d’Alcaraz, que va concedir el ‘break’ en el seu segon torn en el servei en el segon set (1-2). No obstant, el jove es va refer immediatament i li va tornar el trencament en el següent joc. Norrie, que va demanar l’assistència del fisioterapeuta per ajudar-lo a estirar la cama esquerra, perdia a poc a poc precisió i potència en els cops. Davant ell s’erigia, a més, Alcaraz, impressionant i imponent en el terreny físic, que obligava a fer mil i un cops el seu rival si volia sumar un punt. Després d’un d’aquests eterns pilotejos amb fantàstica defensa d’Alcaraz que van fer aixecar el públic de la pista central, el murcià es va posar al davant amb un ‘break’ i va deixar Norrie a terra després d’una pujada infructuosa a la xarxa (4-2). Norrie semblava una mica engarrotat pels seus problemes físics, però va aconseguir trencar de nou el servei d’Alcaraz, tot i que aquest li va tornar el cop immediatament, així que seguia al capdavant (5-3). No li va tremolar gens ni mica el pols a Alcaraz, que, de manera molt convincent, va firmar una de les pàgines més brillants de la seva encara curta –però absolutament prometedora– carrera en el tennis.