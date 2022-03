Una obra d’art de Pedri al primer temps i un altre gol de Pierre-Emerick Aubameyang en el segon van servir per capgirar la diana inicial de Marcao a favor del Galatasaray de Domènec Torrent i classificar així el Barça pels quarts de final de la Lliga Europa. Després de l’empat a res de l’anada, disputada al Camp Nou, l’equip blaugrana va tornar a liquidar l’eliminatòria a domicili, com va fer tres setmanes al camp del Nàpols.

I això que el partit va començar massa mogut pel Barça, que hauria pogut encaixar el primer als cinc minuts, quan Jordi Alba va tapar en el moment oportú el xut dins de l’àrea de Gomis quan aquest ja es disposava a afusellar Ter Stegen. El mateix Gomis, amb el cap, va forçar un córner en l’acció següent i el conjunt de Xavi Hernández intentava baixar les pulsacions del duel a partir de la possessió. Fins que va aparèixer Frenkie de Jong, que va rebre una passada filtrada de Sergio Busquets. El neerlandès, amb tot per marcar, va estar desencertat en la finalització. El xut va marxar-li fregant el pal esquerre quan es plantava tot sol al davant d’Iñaki Peña.

Marcao desferma la bogeria

Aclamat per un Nef Stadium ple fins la bandera, tot intentant emular el vell Ali Sami Yen, el Galatasaray ho provava amb un parell d’internades per la dreta de Babel. A la primera, xut centrat i fàcil per a Ter Stegen. A la segona, forçava un servei de cantonada. Allà va néixer l’1-0. Cicaldau va servir perquè Marcao s’avancés a Ferran Torres i rematés en planxa a gol als 28 minuts. Bogeria a les graderies. Però l’eufòria li va durar poc a l’equip local. El Barça de Xavi ja no és aquell equip de fa uns mesos i té capacitat de resposta. Sobretot si Pedri s’hi posa. El canari va provar-ho primer sense massa punteria des de fora de l’àrea, abans de protagonitzar la jugada del partit. De Jong, Ferran i ell mateix combinaven de primeres a tota velocitat perquè fos Pedri qui parés el temps en internar-se a l’àrea i fes desplomar fins dos defenses rivals fintant dues vegades amb el seu cos sovint abans de batre de manera subtil Iñaki Peña.

Només havien passat nou minuts des del gol local i el Barcelona havia tornat a igualar el partit. I el més important tornava a sentir que tenia el control de l’eliminatòria. Encara ho hauria sentit més si Aubameyang hagués marcat el segon en l’última jugada abans del descans, però el gabonès va picar de cap al travesser abans que l’àrbitre assenyalés el túnel de vestidors.

La sentència

Xavi asseia un imprecís Adama i donava entrada a Dembélé al descans, confiant que l’imprevisible talent de l’extrem francès decantés el partit del costat visitant. Però no va tenir el millor dia, encara que el Barça no el va necessitar en excés. Va fer l’1-2 a l’inici del segon acte en una triple ocasió de Busquets, Pedri i Aubameyang. A la rematada dels dos primers van respondre els reflexos de Peña, però el porter no va poder fer res quan Frenkie de Jong va recollir la seva segona rebuig i va regalar la pilota a Aubameyang en línia de gol.

Dest es va lesionar i el seu lloc el va ocupar Araujo. Torrent també va moure fitxa, però li va servir de poc al seu equip. Ja al tram final, l’àrbitre va haver d’aturar el xoc durant uns minuts per les protestes de Jordi Alba pel llançament de diversos objectes al terreny de joc des de la graderia. Després, temps extra maratonià però cap patiment pel Barça, que es va atipar de pilota i no va donar cap opció al seu rival. Ja és a quarts i avui coneixerà quin és el seu rival.