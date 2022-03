Només dos partits separen Paula Badosa d’un doblet històric. La tennista de Begur, vigent campiona d’Indian Wells, jugarà les semifinals del torneig californià després de passar ahir per sobre de la russa Veronika Kudermetova en quarts de final. Badosa s’enfrontarà avui a la grega Maria Sakkari, sisena del rànquing de la WTA, després d’esclafar Kudermetova amb un incontestable 6-3 i 6-2 en una hora i 23 minuts. Badosa avança amb pas ferm en el torneig , on encara no ha perdut ni un sol set en la seva aventura cap al doblet.