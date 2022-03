Segona cita del mundial de motociclisme amb estrena de circuit, ja que serà la primera vegada que els pilots correran a l’Internacional de Pertamina Mandalika, on van fer els tests de pretemporada. Després d’una d’emocionant primera carrera a Qatar amb victòria per a Bastianini, a Indonèsia hi haurà «baralla» per aconseguir la primera victòria de la temporada, sobretot el campió actual, Quartararo, que va quedar en novena posició a Losail.

Hi va haver també podi italià a Moto2 i Moto3 amb les victòries de Migno i de Vietti. García Dols, Canet i Espargaró, per la seva part, van entrar al podi i Marc Márquez va tornar a agafar sensacions després de molt temps sense rodar amb una meritòria cinquena posició. Horaris GP Indonèsia 2022 Divendres 18 de març 1:50 - 2:30 Moto3 FP1

2:50 - 3:30 Moto2 FP1

03:50 – 04:35 MotoGP FP1

6:05 - 6:45 Moto3 FP2

7:05 - 7:45 Moto2 FP2

8:05 – 8:50 MotoGP FP2 Dissabte 19 de març 1:50 - 2:30 Moto3 FP3

2:50 - 3:30 Moto2 FP3

3:50 – 4:35 MotoGP FP3

5:25 - 5:40 Moto3 Q1

5:50 - 6:05 Moto3 Q2

6:25 - 6:40 Moto2 Q1

6:50 - 7:05 Moto2 Q2

7:25 – 7:55 MotoGP FP4

8:05 – 8:20 MotoGP Q1

8:30 – 8:45 MotoGP Q2 Diumenge 20 de març 03:00 – 03:10 Moto3 Warm Up

3:20 – 3:30 Moto2 Warm Up

03:40 – 04:00 MotoGP Warm Up

05:00 Moto3 Carrera

6:20 Moto2 Carrera

08:00 MotoGP Carrera On veure per TV el GP d’Indonèsia 2022 Totes les proves i carreres del Gran Premi d’Indonèsia, que va del 18 al 20 de març de 2022, es podran seguir en directe per DAZN. Si ets client de Movistar Plus pots seguir tota l’acció en el pàdoc de MotoGP.