Roberto Íñiguez ho ha tornat a fer. «Entenc que juguin agressiu i dur perquè són armes. És feina dels àrbitres jutjar-ho. Però no consentiré faltes de respecte cap a les meves jugadores. Va passar al primer partit, però a Girona el senyor entrenador de l'Uni va creuar la línia 200 cops. Contínuament i sistemàticament va dir floperas i teatreres a les meves jugadores (ha citat el nom de Silvia Domínguez, Maite Cazorla i Andrea Vilaró, entre altres) per treure-les del partit. Em sembla un insult». Hores abans del tercer partit de l'eliminatòria entre el Perfumerías Avenida o l'Uni Girona que determinarà qui dels dos es classifica per a la Final Four de l'Eurolliga, el tècnic castellà ha carregat durament contra Alfred Julbe. «Que corregeixi les coses de casa seva i deixi a les jugadores de Perfumerías Avenida tranquil·les», ha dit.