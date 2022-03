L'Eintracht alemany serà el rival del Barça de Xavi Hernández en els quarts de final de l'Europa League, que es disputaran el 7 i el 14 d'abril amb la tornada al Camp Nou. Els blaugrana hi arriben amb la moral pels núvols després de superar el Galatasaray dels gironins Domènec Torrent i Jordi Guerrero. Els altres emparellaments són: Leipzig-Atalanta, Braga-Rangers i West Ham-Lyon. El guanyador d'aquesta última eliminatòria es trobarà amb el Barça a les semifinals, sempre que els catalans facin la seva feina.

Animat per la seva gesta contra el PSG, el Reial Madrid s'enfrontarà en els quarts de final de la Champions amb el Chelsea, actual campió d'Europa i del món que viu immers en una crisi institucional per l'estampida de Roman Abramovich. Els blancs jugaran la tornada al Bernabéu. Si passen a semifinals, s'enfrontaran amb el vencedor d'un altre apassionant duel: el Manchester City-Atlético, Pep Guardiola contra el Cholo Simeone. El Vila-real buscarà una altra proesa contra el Bayern, mentre que el Liverpool ha sigut el gran afortunat del sorteig. S'enfrontarà amb el Benfica, el desitjat per tots.