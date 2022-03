El Barça manté la seva particular ratxa d’imbatibilitat d’11 trobades consecutives en totes les competicions. Dijous passat els blaugrana van dissipar qualsevol dubte que hagués generat el (0-0) de l’anada amb una bona actuació per tancar el pas als quarts de final de l’Europa League.

Els blaugrana ja estan centrats en el clàssic de diumenge al Santiago Bernabéu, on una victòria podria no només donar una pujada d’ànim necessària després d’un període dolent en tots els nivells, sinó que acostaria el Barça a la seva última gran esperança d’intentar lluitar per un títol de lliga que fa uns mesos, i encara avui, es preveia impossible. Contra un Madrid que arriba en bona dinàmica després de passar de ronda a la Champions amb una remuntada contra el PSG.

Quan i on veure per TV el Madrid-Barça de Lliga

El partit corresponent a la 29a jornada de Lliga entre Madrid i Barça es disputarà al Santiago Bernabéu el diumenge 20 de març de 2022 a les 9 de la nit i es podrà seguir en directe per Movistar LaLiga. A la web d’El Periódico podreu seguir el minut a minut de tot el que s’esdevingui al feu madridista.