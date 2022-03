Tot a punt per la VolCAT Costa Brava. Prop de 500 ciclistes de 12 nacionalitats diferents participaran en aquesta prova que començarà demà dissabte i s’allargarà fins diumenge a Calonge i Sant Antoni. El director de la VolCAT Costa Brava, Albert Balcells, ha explicat avui durant la presentació que la VolCAT Costa Brava és "un punt de trobada amb un recorregut que cada any va sorprenent als participants, tothom surt meravellat del massís de les Gavarres i d’aquest entorn vora el mar”. Balcells ha afegit que “això fa que any rere any tinguem una important participació amb noms rellevants que venen a disputar aquesta prova. Esperem tenir dos dies excepcionals de bicicleta de muntanya a Calonge i Sant Antoni”.

Per la seva part, Sergi Orduña, regidor d’esports de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, ha explicat que “estem molt contents de poder tornar a acollir una nova edició de la VolCAT costa Brava, esdeveniments com aquest fan més gran la nostra marca de Calonge i Sant Antoni Vila Esportiva.” Orduña també ha volgut “desitjar que tots els participants, acompanyants i públic gaudeixin del nostre territori, de les Gavarres i de Calonge i Sant Antoni”. A la presentació també hi ha assistit el ciclista Melcior Mauri, que participarà a la prova, i ha ressaltat que es tracta d’un recorregut exigent i interessant. ✅Tot a punt per la VolCAT Costa Brava, un repte de BTT per a tots els nivells amb navegació en GPS. Prop de 500 ciclistes de 12 nacionalitats diferents participaran en aquesta prova que començarà dissabte i s’allargarà fins diumenge a Calonge i Sant Antoni.#CalongeiSantAntoni pic.twitter.com/b64SOwQw7V — Ajuntament de Calonge i Sant Antoni (@ajuntcalonge) 18 de marzo de 2022 La VolCAT Costa Brava arriba a la quarta edició. Es tracta d’una prova que ha crescut en popularitat i que arriba amb la proposta de repte de navegació en GPS per corriols i senders de les Gavarres. Una de les claus d’aquesta singular prova per etapes és que és oberta a tothom, tant als participants amateurs com als de categoria Pro. Els aficionats poden escollir entre la participació individual o en parelles, també mixtes, amb l’opció de pujar al podi en qualsevol de les modalitats. I l’altra gran atractiu de la VolCAT Costa Brava és l’acurada selecció dels recorreguts, amb una gran varietat de terrenys que combinen els corriols divertits i tècnicament més exigents amb seccions sense gran dificultat i trams de pista on es pot agafar una bona velocitat de cursa. Uns traçats en format Cross Country de gran bellesa pel cor de les Gavarres, que aquest any s’hauran d’encarar amb l’al·licient d’orientar-se amb GPS, i sempre amb la Costa Brava i la badia de Sant Antoni com a teló de fons.