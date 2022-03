La VolCAT Costa Brava arrenca avui i s’allargarà fins diumenge a Calonge i Sant Antoni amb prop de 500 ciclistes de 12 nacionalitats diferents. «És un punt de trobada amb un recorregut que cada any va sorprenent als participants, tothom surt meravellat del massís de les Gavarres i d’aquest entorn vora el mar», va assegurar el director de la VolCAT Costa Brava, Albert Balcells. La prova de BTT n’ha tingut prou amb quatre edicions per créixer en popularitat i afegir el repte de navegació en GPS per corriols i senders. Una de les claus és que la VolCAT Costa Brava és oberta a tothom, tant als ciclistes amateurs com als de categoria Pro i podran escollir entre les modalitats individual o en parelles, també mixtes.