Que l’Spar Girona sigui a un partit de fer encara més gran la història no és casualitat. És cert que el conjunt d’Alfred Julbe va ser repescat per disputar els quarts de final de l’Eurolliga -igual que el TTT Riga- arran de l’expulsió dels equips russos Ekaterimburg i Dinamo Kursk, però també ho és que les gironines no han desaprofitat la segona oportunitat. Després de perdre de manera clara a la pista del Perfumerías Avenida (77-63) el primer partit, van fer mèrits per guanyar el segon a Fontajau (81-79) i així forçar el desempat aquesta tarda al Würzburg (18 h). Si una cosa va quedar prou clara dimecres passat va ser que l’Uni lluitarà fins al final per intentar plantar-se per primer cop a la Final Four. Sens dubte, hi té més a guanyar que no pas a perdre.

«Han canviat les emocions de tothom. Hem intentat normalitzar el màxim possible aquesta situació perquè l’emoció ja hi és i porta les revolucions molt amunt. La gent està més sensible, però també més concentrada. És més fàcil fer arribar el missatge perquè arran de la gran motivació que tenim tothom està atent. Alhora, hi ha més nervis i dubtes. Després de l’últim partit, l’equip està cohesionat i amb ganes. L’única manera d’enfocar el duel és pensar en el present perquè passarà el que hagi de passar. Quan toqui la botzinaja veurem on som», va explicar l’entrenadora ajudant de Julbe, Laura Antoja. Conscients que portar el partit cap al seu terreny al Würzburg serà tot un repte i que l’Avenida es mostrarà especialment dur, les gironines hauran de treballar per donar la sorpresa: «Potser som un equip més novell a l’Eurolliga, però precisament pel fet de tenir menys bagatge hi ha molt més a guanyar que no pas a perdre. Cada pas que fem serà un premi, mentre que ells tindran l’obligació de guanyar perquè es tracta d’un objectiu de club. Són cap de sèrie i tenen el factor camp a favor, uns al·licients que a priori marquen que per ells serà més senzill. Nosaltres ho intentarem tot posant-ho el més complicat possible».

Julbe i Antoja seguiran tenint la baixa de Magali Mendy. La idea és repetir la gesta de Fontajau i evitar la incomoditat del primer duel. «Haurem de fer un partit sublim, no es pot fer un bon partit. S’ha d’apropar a la perfecció. Tant l’entrenament, el vídeo, com la xerrada prèvia han estat encarrilats a millorar les accions que eren quasi perfectes. Vam fer moltes coses ben fetes. La intensitat no pot ser inferior perquè sinó farem com al primer partit i ja sabem quin és el resultat. Caldrà estar al 300% i alhora fer-ho perfecte tàcticament. Estarem jugant a Salamanca, no a Girona».

A més a més, va afegir que al Würzburg «jugaran el seu partit tant a la pista com a la grada»: «Tenen un objectiu molt clar des de principis de temporada i jugant a casa seva faran el possible per aconseguir-lo. Haurem d’intentar aïllar-nos el màxim possible. Sentir soroll per saber que és un lloc on les pulsacions van altes i que ens esperoni enlloc d’encongir-nos. Tant de bo el partit sigui el més clar i net possible per poder jugar a bàsquet».

D’altra banda, l’entrenador del Perfumerías Avenida, Roberto Íñiguez, va tornar a incendiar el «clàssic» acusant Julbe de faltar el respecte a les seves jugadores. «Entenc que juguin agressiu i dur perquè són armes. És feina dels àrbitres jutjar-ho. Però no consentiré faltes de respecte cap a les meves jugadores. Va passar al primer partit, però a Girona el senyor entrenador de l’Uni va creuar la línia 200 cops. Contínuament i sistemàticament va dir floperas, teatreres a les meves jugadores per treure-les del partit. Em sembla un insult que algú digui flopera a Sílvia Domínguez, o Maite Cazorla, o Leo Rodríguez, o Andrea Vilaró...Puc anar una per una. Ni puc, ni vull ni he de consentir-ho. Vaig senit-me com una merda quan va acabar el partit i no per la derrota, sinó per això. Vaig intentar controlar-me amb educació i crec que no vaig protegir prou les meves jugadores», va dir.

Tant si surt cara com si surt creu, l’Uni té una oportunitat única a l’abast i haurà de jugar molt bé les seves cartes en la «superbatalla» de Salamanca. De moment ja hi ha tres equips classificats per a la Final Four, després que ahir el Praga, que va eliminar l’Schio en el desempat (90-77) s’afegís a Fernbahçe i Sopron.