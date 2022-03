Palamós recupera demà la cursa de muntanya Trail Costa Brava, que organitza Klassmark. Després que la Marathon no pogués disputar-se la passada edició per culpa de la pandèmia, enguany es tronaran a disputar els tres recorreguts disposant així del programa complet. La Trail Costa Brava comptarà amb la participació de corredors de primer nivell com els internacionals Thibault Baronian i Sheila Avilés, que com la resta, sortiran des de Pals (9 h) i recorreran els trams establerts fins arribar a Palamós. La distància Marathon proposa un itinerari de 42 quilòmetres amb 2000 metres de desnivell positiu que ressegueixen la costa gironina. Les altres modalitats seran les distàncies Trail i Express.