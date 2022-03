L’Eintracht alemany, botxí del Betis, serà el pròxim obstacle del Barcelona als quarts de final de la Lliga Europa, en la qual si guanya es trobarà amb el guanyador de l’eliminatòria entre el West Ham i el Lió com a pas previ a la final de Sevilla, en la qual els blaugrana serien locals. Relegat a la Lliga Europa com tercer del seu grup en la Lliga de Campions i després d’un primer enfrontament amb el Nàpols, el Barça es va desfer diojus del Galatasaray a Istanbul, on Pedri i Aubameyang van remuntar un partit que se li va posar en contra als cinc minuts, per a continuar endavant com a gran candidat al títol. Els dos partits contra l’Eintracht seran el 7 i el 14 d’abril, tots dos a les nou del vespre.

Classificats per a quarts com a primers del seu grup i invictes en aquesta competició, els alemanys del Eintracht estan a la meitat de la taula de la seva lliga, després d’haver enllaçat la segona victòria seguida el passat cap de setmana davant el Bochum (2-1), gràcies en bona part a la solvència del porter Kevin Trapp. L’altre enfrontament de quarts pel mateix costat del quadre del Barcelona el jugaran el West Ham i l’Olympique Lió, que van eliminar el Sevilla i el Porto, respectivament. L’equip de David Moyes va haver d’arribar a la pròrroga per a frenar la marxa del Sevilla en la seva competició fetitxe, de la forma més dolorosa enguany en la qual el club serà l’amfitrió de la final. El va fer amb un gol de l’ucraïnès Yarmolenko (m.111) en homenatge al seu país i perquè el seu club torni a aquesta fase després de 40 anys. El Lió va guanyar per la mínima a Do Dragao a l’anada (0-1) i l’empat de dijous a casa seva (1-1) li va donar el passaport a quarts.

Mentrestant a la Lliga de Campions, el sorteig va emparellar el Reial Madrid amb el Chelsea, vingent campió. Per la seva banda, l’Atlètic de Madrid se les heurà amb el Manchester City de Pep Guardiola mentre que el Vila-real s’enfrontarà al totpoderós Bayern de Munic. A més a més, en cas que el Madrid i l’Atlètic superin l’eliminatòria s’enfrontarien entre sí segons ha quedat establert al quadre final de la competició. Per la part del quadre del Vila-real, l’altra eliminatòria enfrontarà el Benfica amb el Liverpool.

La sort no va acompanyar els equips espanyols, encara que tant els de Carlo Ancelotti com els de Diego Pablo Simeone comptaran amb el factor local de jugar els partits de tornada en els seus estadis, tot en unes eliminatòries en la qual no compta el valor doble dels gols fora de casa. Així, l’Atlètic obrirà els quarts de final en el Etihad Stadium el dimarts 5 d’abril, el mateix dia que s’enfrontin Benfica i Liverpool a Lisboa. L’endemà, el dimecres 6 d’abril, es veuran les cares Chelsea i Reial Madrid a Stamford Bridge i Vila-real i Bayern Munic a l’Estadi de la Ceràmica. Tots els partits seran a les nou del vespre. Els duels de tornada es disputaran el dimarts 12 d’abril, per a les eliminatòries Reial Madrid-Chelsea en el Santiago Bernabéu i Bayern Munic-Vila-real en el Allianz Arena, i el dimecres 13 d’abril, per a l’Atlètic de Madrid-Manchester City en el Wanda Metropolitano i per al Liverpool-Benfica en Anfield.

Dest, descartat pel clàssic

D’altra banda, el Barça va tornar ahir a la feina per preparar ja el partit contra el Madrid de demà al vespre. A la sessió no hi va ser Sergiño Dest, que es va fer mal a Istambul dijous. El nordamericà pateix una lesió al bíceps femoral de la cama esquerra i és baixa segura per jugar a Madrid. Dani Alves, que no va jugar a Turquia perquè no està inscrit per l’Europa League, serà, doncs, el titular al lateral dret diumenge al Santiago Bernabéu.