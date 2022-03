Va haver de suar més del que s’esperava, però Adel Mechaal va aconseguir el bitllet per a la final del Mundial de Belgrad tal com pretenia. Contra tot pronòstic, latleta palamosí va acabar patint per assegurar el quart lloc en el seu debut als 3.000m que el classificava directament a la final que es disputa demà (12.10 h). La seva sèrie, la segona de les eliminatòries, va arribar molt igualada a les últimes voltes i Mechaal no va tenir cap més remei que exprimir-se en els metres finals amb un esprint llarg. Al final, va acabar creuant la meta amb una marca de 7:52.27.

«Sabia que era complicat passar, però les sensacions m’han acompanyat. Els darrers quatre dies han sigut un autèntic descontrol. He notat la manca de son i ha fet que no em notés fresc en l’últim quilòmetre. Espero que els viatges vagin millorant. Ara tinc un dia de descans i a veure com va diumenge», va comentar Mechaal en declaracions a TVE després de confirmar la seva participació a la final del Campionat del Món de Belgrad.

Tot i no estar al cent per cent, Mechaal confia estar amb les piles carregades per demà. «Tinc una falta de son terrible i estic molt cansat. No ha sigut el meu millor dia, però he salvat la semifinal i em centro en la final. Després de les sensacions d’avui -ahir per al lector-, intentaré donar el millor de mi. Tinc gairebé dos dies per recuperar-me», va insistir.

De moment, el de Palamós va aconseguir el primer objectiu aconseguint l’última plaça que donava accés a la final. L’etíop Aregawi, un dels favorits, va quedar fora en ser cinquè. Mechaal tindrà una amenaça menys, però haurà d’estar atent als altres dos etíops Barega i Wale.