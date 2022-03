El Bàsquet Girona s'ha retrobat amb el triomf aquesta tarda a la pista del Leyma Corunya (72-96) i ha sumat la seva vuitena victòria en els últims nou partits, només amb l'ensopegada de dimarts, a Fontajau, davant el Granada, el líder de la LEB Or. El conjunt dirigit per Jordi Sargatal ha dominat el partit des del principi (2-10), i ha sabut mantenir el marge i, fins i tot augmentar-lo, a partir d'una bona defensa.

Els gallecs no han trobat en cap moment la manera de reduir dràsticament aquesta primera diferència de vuit punts, i no han arribat a espantar mai als gironins. Només quan s'han posat vuit per sota en el tercer període (50-58) han intimidat una mica. Tanmateix, Sargatal no ha volgut donar una vida extra als rivals i ha demanat un temps mort que ha fet reaccionar els seus jugadors, perquè tot seguit la diferència s'ha disparat fins als 19 punts (52-71). Un marge prou còmode que ha permès al Bàsquet Girona tenir un desenllaç tranquil en terres gallegues. Al final, victòria per 24 punts que permet als de Sargatal guanyar l'average davant un rival directe per la lluita per una plaça al play-off d'ascens a ACB.

Marc Gasol i Maxi Fjellerup, amb 16 punts cadascú, han estat els màxims anotadors del conjunt gironí. El temut Nick Ward, màxim rebotejador de la competició i un dels millors anotadors, no ha pogut fer res davant la bona defensa gironina i s'ha quedat amb 13 punts.