Nicholas Ward és un dels millors jugadors de la LEB Or. Almenys, això diuen les estadístiques. L’interior nord-americà promitja 15’7 punts per partit -la cinquena millor mitjana de la competició- i és el millor rebotejador de la categoria, amb 7’9 rebots per enfrontament. Contra ell i contra el seu equip, el Leyma Corunya, es topa aquesta tarda el Bàsquet Girona (17h). «És una amenaça en el joc interior», explicava Jordi Sargatal, que afegia que Ward «és un dels jugadors més determinants de la lliga».

Semblava que el tren gironí no descarrilava, i les set aturades que va fer l’equip des de principi de febrer van acabar totes de forma satisfactòria. Aquesta embalada va arribar al seu final dimarts passat, a Fontajau, contra el líder de la lliga, el Granada. Així, Ward i els seus companys posaran a prova la confiança d’un Bàsquet Girona al Palau d’Esports de La Corunya. Sargatal va saber treure aspectes positius de la derrota contra el Granada perquè «durant molts minuts vam ser intensos i en la línia defensiva que volíem, exceptuant els últims minuts». Tot i així, creu que «tenim molt marge i molts aspectes a millorar en atac».

L’esforç del partit de dimarts va ser «intens», però el conjunt gironí té «ganes» de tornar a jugar i recuperar el camí de la victòria per continuar mirant cap amunt per, a final de temporada, estar en zona de play-off. I és que la classificació està molt ajustada i d’estar en cinquena posició, la que ocupa el conjunt gallec, es pot caure fora dels llocs que donen dret a lluitar per l’ascens en un tres i no res. Tan igualades estan les coses que el Corunya és cinquè amb 13 victòries, i el Bàsquet Girona onzè amb 12 -amb un partit pendent contra el Juaristi a Fontajau, ajornat per Covid.

Jordi Sargatal creu que una de les claus del partit serà «limitar segones opcions en el rebot ofensiu per ells», amb especial atenció a Ward, però també «tenen altres armes». I va quedar demostrat en el partit a Fontajau del passat 14 de novembre, que va acabar amb victòria gallega (68-80) i va ser l’últim de Carles Marco com a entrenador del conjunt gironí. Aquell dia, Ward només va anotar 7 punts, però van aparèixer altres jugadors, com Vega, una «amenaça des del triple» o Álex Hernández, en la direcció de joc que van fer que l’equip dirigit per Sergi García s’emportés la victòria. Per tant, un Corunya molt compensat en les diferents posicions, i el Bàsquet Girona haurà de «treballar col·lectivament per treure el partit endavant».