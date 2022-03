L’Uni Girona vol passar ràpidament pàgina de l’eliminació europea als quarts de l’Eurolliga. Sembla que el millor remei per pair la decepció euopea serà la Copa de la Reina de la setmana vinent. El president del club, Cayetano Pérez, es va mostrar satisfet pel camí fet per l’equip a l’Eurolliga: «Estic orgullós de l’equip i la comeptició que s’ha fet. Hem fet un pas més, hem tornat a jugar a quarts i hem guanyat un dels tres partits». Tot i això, Pérez avisa que l’equip no està mort: «Optem a dos competicions, això no s’ha acabat».

Des de l’afició també s’ha pujat al carro de la copa i ja dies que s’està mobilitzant per anar a València a animar a l’equip. Ahir, impulsats pel grup d’animació GirUNIns, més d’ una cinquantena d’aficionats van voler acompanyar i animar a l’equip des de Girona. Els assistents al restaurant Krokers, el lloc de trobada, van convertir el local en una grada d’animació. Els aficionats van començar amb els nervis a flor de pell. També amb lamentacions veient que no entraven les primeres pilotes i amb alguns consells dels suppporters per solucionar el mal inici de l’equip. Cadascú portava els nervis com podia: menjant-se les ungles, rascant-se, aplaudint... Impossible trobar algú quiet o parat. Mentrestant, la tertúlia i els comentaris del partit no paraven ni un instant. Cada decisió arbitral favorable, celebrada, cada una que anava en contra i era rigorosa, incompresa. Un bullici constant al Krokers, amb l’afició fent pinya. Les lleis de la física es complien de manera perfecta. Cada acció a la pista tenia una reacció al bar. Dos cossos units, equip i afició, tot i la distància. L’emoció portava a més d’un a aixecar-se de la cadira en els punts decisius o vistosos. L’establiment respirava bàsquet i passió per l’Uni. Les taules van passar a ser tambors a cada tir lliure. Hi ha rituals de Fontajau que no es perden enlloc. Els seguidors van estar endollats al cent per cent amb l’equip. En els moments difícils, suport, i en les bones dinàmiques, càntics per allargar el moment. Amb el Salamanca marxant al marcador a l’últim quart, els nervis s’intensificaven cada cop que l’Uni era incapaç d’anotar. Tot i això, la paraula remuntada continuava a la ment de tothom, que confiava que es podia capgirar el marcador. La fita era complicada, i la il·lusió inicial va deixar lloc a la resignació i decepció entre els reunits. Tot i l’eliminació, continuaran orgullosos de l’equip, com van demostrar amb un aplaudiment final a les seves jugadores. I és que sí, com diuen en el seu càntic més famós, aquesta gent està enamorada de l’Uni i sempre l’animarà fins al final, guanyi o perdi. Ara, equip i afició ja només pensa en el següent títol i objectiu de la temporada, la Copa de la Reina. Divendres tocarà el primer obstacle, l’Estudiantes.