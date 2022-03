Dura derrota (1-6) la que va patir ahir el Girona CH a casa en el partit que l’enfrontava al Voltregà. De fet, els visitants van tancar el partit per la via ràpida i a la mitja part ja guanyaven per un contundent 0-4. El primer dels quatre gols va arribar ben aviat, concretament al minut 3 quan Pol Molas superava a Llaverola. Arnau Canal, Humbert Serra i Èric Vargas serien els altres tres golejadors de la primera part.

A la represa, el mateix que a l’inici del partit. Al minut 3 de la segona meitat els visitants van veure porta i cinc minuts esprés Molas posaria el 0-6. Àlex Grau va maquillar el marcador fent el definitiu 1-6.