Charles Leclerc (Ferrari) va aconseguir la primera pole position de l’any en el Mundial de Fórmula 1 després de marcar el millor temps en la sessió de qualificació del Gran Premi de Bahrain que es disputa al circuit de Sakhir. Per tant, el pilot monegasc, que va marcar un temps d’1:30.558, sortirà avui des de la primera posició de la graella, en la que va ser una sessió dominada per Ferrari. Carlos Sainz va ser tercer, mentre que entre els dos monoplaces de l’escuderia italiana s’hi va col·locar l’actual campió del món, Max Verstappen (Red Bull). L’altre pilot de Red Bull, Sergio Pérez, sortirà quart, en un circuit de Sahkir en què els Mercedes no han trobat bones sensacions amb Lewis Hamilton que sortirà cinquè i George Russell, novè. Per altra banda, Fernando Alonso (Alpine) arrencarà la cursa des de la vuitena posició de la graella.

Leclerc, de 24 anys, va aconseguir la seva desena pole position des que competeix a la Fórmula 1 en ser el més ràpid que va recórrer els 5.412 metres de la pista dels afores de Manama -la capital del país. Verstappen es va quedar a 123 mil·lèsimes del de Ferrari. De fet, l’escudaria italiana va estar a només sis mil·lèsimes d’ocupar sencera la primera fila de la graella, però al final, Sainz no va poder batre el temps del neerlandès. Després d’un hivern en el qual les escuderies han tingut dues tandes per provar les millores dels seus monoplaces, avui, per fi, comença el Mundial de Fórmula 1. De moment, sembla que Ferrari ha començat fort, que Verstappen no s’ha despistat i que Hamilton haurà de reaccionar. Tot, a l’espera del que passi avui en les 57 voltes del Gran Premi de Bahrain.