El Juvenil del Girona va sumar ahir la segona victòria consecutiva després d’aconseguir guanyar a casa l’Atlètic Balears. Els dos gols del partit van trigar en arribar: el primer va ser al minut 74 quan Vázquez va poder superar Pau; mentre que el segon va arribar vuit minuts més tard gràcies a Farnós (min. 82). La mala notícia va ser la lesió de Kemo.

Les dues dianes van trencar la igualada d’un partit on el zero a zero va romandre en el marcador més d’una hora. Els gironins veien que eren superiors i que tenien més ocasions que els seus rival, però que els gols no arribaven.

Tanmateix, Vázquez i Farnós ho van resoldre amb dos gols per donar els tres punts al seu equip. Ara el Girona se situa setè a la classificació amb 37 punts.