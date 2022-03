El Corredor Mató Palafrugell no va poder sumar la segona victòria consecutiva a la Lliga després de perdre ahir a la tarda a la pista del Calafell per 4-1. Tot i que els gironins es van avançar en el marcador al minut 12 amb el gol de Marc Figa, no van ser capaços de frenar el vendaval ofensiu local. Sobretot per part de Martí Casas, qui va fer les dues darreres dianes dels locals al partit. Abans però, Sergio Miras va ser l’encarregat de posar l’empat a 1 en el marcador i Humberto Mendes va fer el 2-1 abans de la mitja part. A la segona, Casas faria els dos restants. Amb aquesta derrota el Corredor Mató és desè amb 18 punts.