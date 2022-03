El Quart Germans Cruz va endur-se l’igualat derbi gironí de la jornada a EBA després de vèncer el Bàsquet Girona B a domicili. Un parcial de 8-12 en el darrer període quan anaven per darrera en el marcador va servir perquè la balança es decantés pels visitants.

Derbi gironí de la jornada. Tothom sap que en aquesta mena de partits qualsevol cosa pot passar: que guanyi qui no és favorit, que un jugador destaqui més que la resta o que el pavelló s’ompli de gom a gom per gaudir i animar els seus. Ahir, a la Lliga EBA es va jugar l’encontre entre dos equips gironins com són el Bàsquet Girona B i el Quart. Com passa en, gairebé, tots els derbis, el duel va estar igualat. En cap moment, ningú va sobresortir més que l’altre per certificar la victòria per la via ràpida. Només en el primer període el Quart tenia una renda de vuit punts (16-24). Aquest resultat va ser contrarestat en el segon quart gràcies al treball coral dels locals que van fer que el 39-39 reflectís el marcador a la mitja part.

La inèrcia d’haver empatat el partit, va fer que el Girona afrontés el darrer període amb sis punts d’avantatge. Però, el Quart va fer una gran tasca defensiva en els últims deu minuts fent que el Girona B anotés només vuit punts. Al final, els visitant es van endur cap a casa el derbi per, tan sols, un punt de diferència.