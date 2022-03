Amb una transcendència menor pel que fa a la importància dels punts en una Lliga tenyida de blanc, el clàssic, partit dels partits per a cadascun dels protagonistes torna dos anys després al Santiago Bernabéu marcat per l’absència de Karim Benzema i l’oportunitat de Xavi Hernández d’impulsar el seu projecte al club blaugrana.

El clàssic serà la prova del cotó per al Barça de Xavi Hernández, que no coneix la derrota a la Lliga des de fa dotze partits i que dijous es va classificar per als quarts de final de la Lliga Europa després de batre el Galatasaray a Turquia. La bona ratxa de joc i resultats ha situat el conjunt blaugrana en la tercera posició de la classificació de Lliga amb 51 punts, a quinze del capdavanter encara que amb un partit menys. Així, si el Barça aconseguís vèncer al Bernabéu i en el partit ajornat que té davant el Rayo, se situaria a uns encara esperançadors nou punts de la primera posició.

De tota manera, l’objectiu realista dels de Xavi és classificar-se per a la propera edició de la Lliga de Campions. En aquest sentit, un triomf davant l’etern rival seria un cop sobre la taula que confirmaria la línia ascendent i que donaria molta confiança pel que resta de temporada. Trencaria a més una ratxa negativa de set partits sense vèncer a l’etern rival entre Lliga i Supercopa. El Barça no derrota al Madrid des del 28 d’octubre de 2018, quan es va imposar per 5-1 en el Camp Nou en partit de Lliga.

El conjunt blaugrana arriba al feu blanc amb quatre baixes. A les d’Ansu Fati, Sergi Roberto i Umtiti s’hi ha afegit la de Dest, que va lesionar-se a Istambul. En canvi, Gerard Piqué, amb molèsties en l’aductor, estarà disponible per a Xavi excepte sorpresa. Així, el tècnic tindrà una altra vegada on triar per confeccionar l’alineació. La proximitat amb la trobada de Lliga Europa disputat el dijous fa pensar que Xavi introduirà alguns canvis. Alves al lateral dret, Araujo en la posició de central i Dembélé a l’extrem dret compten amb opcions de tornar a l’onze titular. Qui té un lloc reservat entre els onze d’inici és Pedri, que va tornar a donar un recital a Istanbul amb gol de museu inclòs. El canari té ganes de lluir-se en un gran escenari com el Bernabéu i aconseguir el primer triomf davant el Madrid. D’altra banda, Xavi va deixar la porta oberta a un hipotètic retorn de Leo Messi. «Tindrà les portes obertes mentre jo sigui entrenador. Té contracte i poc més puc dir. Com si vol venir cada dia a veure l’entrenament o a parlar amb mi», va dir.

Mai un equip en la història de LaLiga va deixar escapar 10 punts d’avantatge a manca del mateix nombre de jornades per al final. I no té pinta aquest Madrid de protagonitzar una caiguda sense precedents. Serà el retrobament amb l’afició del Santiago Bernabéu després d’aquella nit màgica per al record. De nou sense Ferland Mendy i amb el problema afegit de magnitud, l’absència de Karim Benzema en punta. Sense el davanter francès Ancelotti ha de trobar solucions. Tot apunta a la figura de fals nou, apostar per l’opció de córrer al contraatac, retardar metres el bloc i castigar el Barcelona amb velocitat com en la Supercopa. Amb un focus posat en el duel brasiler entre Vinícius i Alves. Per aquí guanyen opcions Asensio o Rodrygo.

Dominador dels clàssics recents, amb cinc triomfs consecutius madridistes, a dos d’igualar el seu millor registre, l’equip d’Ancelotti arriba en un gran moment a la cita. Va guanyar els cinc últims compromisos, quatre de Lliga per fer un pas de gegant al títol, i a la Champions per tornar a creure en les seves opcions de regnar a Europa.