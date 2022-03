La 101a edició de la Volta a Catalunya donarà de mà el tret de sortida amb una etapa amb sortida i arribada a Sant Feliu de Guíxols. Serà la primera de les tres que transcorreran per territori gironí. Serà un recorregut trencacames pel massís de les Gavarres que promet emoció des del primer dia. Dimarts , l’Escala s’estrenarà com a seu d’una etapa de la Volta sent l’inici d’una jornada de 202,4 km que portarà als ciclistes fins a Perpinyà, on la cursa catalana no hi feia parada des de fa 67 anys. La Molina serà el jutge de la tercera etapa, amb tres ports de primera categoria. La sortida haurà sigut des de Perpinyà.