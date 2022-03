Ahir es va tancar la 70ª edició del Rally Motul Costa Brava amb 170 equips participants que van desafiar les difícils condicions climatològiques marcades per la pluja i el delicat estat de l’asfalt. Grans noms de l’automobilisme, vehicles que han fet història en el món dels ral·lis i una participació femenina de rècord han col·laborat a fer d’aquesta una edició molt especial del ral·li més antic de l’estat.

En el Campionat d’Europa Historic Ral·li Championship, els guanyadors van ser el suís Pascal Perroud i el francès Denis Giraudet al volant del BMW M3. Es tracta de la primera victòria de Perroud en una cursa de tant de prestigi com ho és el Ral·li Motul Costa Brava, mentre que per a l’experimentat Denis Giraudet, aquesta és el seu tercer triomf en la prova catalana. En categoria 3 es va imposar l’Audi Quattro dels italians Zippo i Nicola Arena; en categoria 2, gran victòria de Tony Fassina i Marco Verdelli (Lancia Stratos HF) en el seu retorn triomfal al Ral·li Motul Costa Brava; i en categoria 1, el calaix més alt del podi va ser per als britànics Ernie Graham i Karen Graham (Ford Escort RS 1600 Twin Cam). Pel que fa el Campionat d’Espanya de Velocitat, els més ràpids van ser José María Martínez Aikon i Luka Larrosa amb el BMW M3. En Pre-81, ho van ser Joan Riberas i Joan Circuns amb el Porsche 911 SC.

Cal remarcar la participació de Salvador Servià i Xavi Lorza, emmarcats en l’esquadra de SEAT Históricos. Amb l’únic i exclusiu objectiu de gaudir junts d’un ral·li, 18 anys després, Servià i Lorza de ben segur que van reviure els bons moments viscuts en els Ral·li Costa Brava de dècades anteriors. Dins de l’equip de SEAT Históricos, el xef pastisser Jordi Roca també va gaudir de la seva estrena en el món dels ral·lis.