L’atleta palamosí Adel Mechaal va acabar setè en la final del Mundial de Belgrad de pista coberta en la modalitat dels 3.000 metres.

Visiblement afectat a la roda de premsa posterior, el corredor palamosí va estripar contra la Reial Federació Espanyola d’Atletisme, a la qual va acusar de no haver posat les millors condicions per competir: «He fet un viatge de 36 hores entre Istanbul, Madrid, Zuric i Belgrad perquè calia viatjar amb l’equip. He treballat sis mesos per a aquest dia i m’ho han fomut enlaire. Em fa molta ràbia». L’ens federatiu va requerir a Mechaal que viatgés a Madrid, en comptes de fer-ho directament d’Istanbul, on es trobava l’atleta, fins a Belgrad, on se celebrava el campionat. El corredor s’havia marcat com a objectiu està lluitant per les medalles quan sonés la campana de l’última volta. Mechaal atribueix la falta de forces al cansament a causa de l’agenda dels dies previs al campionat: «Jo fa quatre dies que no paro i sento que he perdut una oportunitat increïble», i va afegir «en els últims quatre dies he dormit potser 20 hores de merda, em fa molta ràbia. És el que realment em destrossa, venia en una forma increïble... però sense dormir és impossible».

En la prova de triple salt, l’atleta veneçolana del FC Barcelona, Yulimar Rojas, va destrossar el seu propi rècord mundial, aconseguint una marca de 15’74 metres. L’anterior plusmarca l’havia obtingut en els Jocs Olímpics de Tòquio (15’67m) i va servir-li per penjar-se l’or olímpic. Qui no va poder revalidar la medalla de bronze assolida als Jocs, va ser Ana Pelteiro, companya d’entrenaments de Rojas i que va acabar vuitena amb una marca de 14’30 metres.