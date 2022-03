«Hola de part del jugador acabat», escrivia Pierre-Emerick Aubameyang després del seu doblet al Santiago Bernabéu. El davanter gabonès havia fet 7 gols i dues assistències en 15 partits amb l’Arsenal abans de ser apartat per Arteta per indisciplina. Hi havia qui criticava el seu fitxatge pel Barça dient que era un exjugador i que seria un caos per al vestidor. La realitat és que ha sigut al contrari i s’ha convertit, com deia Xavi, en un «regal caigut del cel» per al Barça: ja ha fet 9 gols en 11 partits.