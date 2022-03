Feia quatre mesos que Aubameyang no marcava un gol. Quan va aconseguir l’últim encara no havia sigut desposseït del braçalet de capità de l’Arsenal, Ronald Koeman encara ocupava la banqueta blaugrana, Xavi era a Qatar, Alves al Brasil, Ferran Torres i Adama a la Premier i el Barça a la Champions. Ni el davanter gabonès ni ningú podia imaginar que tornaria a celebrar gols amb el seu amic Dembélé quatre anys i mig després que la parella del Dortmund es trenqués. Fitxatge ‘top’, com el va definir Joan Laporta en la seva presentació, va donar al Barça les primeres tres dosis de vitamina G. En un dia es va situar com el tercer màxim golejador del Barça a la Lliga, a només un del segon, Luuk de Jong.

Amb el fitxatge de l’expitxitxi de la Bundesliga i la Premier el Barça buscava precisament això: gol. En els tres primers partits no havia tingut sort, però aquest diumenge s’ha retrobar-se amb aquest vell conegut. Després d’estar a punt d’aconseguir-ho amb una passada de Ferran Torres que se li va escapar d’un pèl, el soci 143.282 del Barça va celebrar el primer gol com a culer amb una contra de manual. N’hi va haver prou amb dos tocs, tan precís el control com la definició, ajustadet al pal. Ho va celebrar amb una tombarella a l’estil d’Hugo Sánchez.

La primera cabriola vestido de azulgrana.

Aubameyang adelanta al Barcelona.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/pBpejNN3E2 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) 20 de febrero de 2022

No havia passat ni un quart d’hora quan tornava a sucar, a l’aprofitar la passada de la mort de Gavi. Amb tres tocs n’havia tingut prou per emportar-se dos gols.

Era el protagonista indiscutible del partit: va rebre una trepitjada dins l’àrea que hauria acabat en penal si prèviament no hagués estat en fora de joc. Va pecar de generós en una altra contra, intentant assistir un Ferran Torres necessitat de la vitamina G que va aportar l’heroi del dia que l’àrbitre li va acabar concedint el triplet després que la gardela de Pedri li toqués l’esquena. «És difícil dir de qui és el gol, el xut és de Pedri però sense l’ajuda d’Aubameyang el porter l’hauria pogut parar», comentava Busquets, que va elogiar el bigolejador. «Tant de bo ens pugui ajudar d’aquesta manera. Tenir-lo a la nostra plantilla havent arribat lliure és un luxe», va comentar el capità, que va apuntar que l’eficàcia en la rematada (quatre gols en sis xuts a porta) els havia donat la tranquil·litat necessària.

Mestalla se li dona bé a Auba, que el 2019 havia firmat amb l’Arsenal un triplet. «L’última vegada aquí va ser un ‘hat-trick’, avui un doblet. Aquest estadi és una miqueta com casa meva», va explicar entre rialles abans de saber que l’acta li donava el tercer. El ‘killer’ africà ha recuperat el somriure que havia perdut els últims mesos, després que Arteta li tragués el braçalet ‘gunner’ i l’apartés per la seva indisciplina i de perdre’s la Copa d’Àfrica amb el Gabon per uns problemes cardíacs. Xavi el va omplir d’elogis. «Ha fet gols tota la seva carrera, era d’esperar que arribés el gol. És madur, intel·ligent, molt humil... n’estic encantat. Aquests gols li aniran molt bé per tenir confiança». El tècnic barcelonista, que va destacar que l’eficàcia en la rematada marca la diferència, es va rendir també a Pedri. «És espectacular, no hi ha talent al món com Pedri. L’hem de mimar. Ha de marcar diferències. És superlatiu».