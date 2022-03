Desenes d’aficionats i aficionades de l’Uni Girona es van congregar a l’estació de trens de la capital gironina per rebre les jugadores i el cos tècnic del seu retorn de Salamanca. Allà, a la ciutat castellana, l’equip va estar a punt de continuar fent història. Es va bregar, es va intentar, però l’equip no va poder guanyar el tercer i definitiu partit, el que hauria suposat disputar una final a quatre de l’Eurolliga per primer cop des de la creació del club. Això no obstant, no val lamentacions. L’equip i l’afició poden estar molt orgullosos del paper realitzat. Ara toca canviar l’objectiu i centrar-se en les dues competicions que resten aquesta temporada. Sense anar més lluny, divendres les gironines enceten la Copa de la Reina contra el Movistar Estudiantes. Una competició, que si aconsegueixen guanyar, ho farien per segon any consecutiu.

En una tarda de diumenge amb pluges torrencials, alguns aficionats de l’Uni van preferir anar a l’estació de trens de Girona a rebre, animar i intercanviar paraules amb les jugadores i el cos tècnic que no pas quedar-se a casa mirant una pel·lícula en alguna de les famoses plataformes d’streaming. «Era un partit dur perquè era el tercer enfrontament, però hem d’estar molt orgulloses i contentes del paper que hem fet en aquesta Eurolliga», valorava la jugadora María Araújo sobre el pas de l’Spar Girona en la present edició de la màxima competició continental. De fet, perdre el definitiu encontre a la ciutat castellana va privar l’equip de disputar la seva primera final a quatre. «Tant de bo, però he de dir que poder jugar dos anys consecutius els quarts de final és quelcom complicat i a tenir molt en compte. Jo crec que hem de seguir, l’Uni està creixent. I sí, m’agradaria jugar algun cop una final a quatre», va dir. Ara l’Uni ha de centrar-se en el pròxim divendres, quan l’equip enceta una nova edició de la Copa de la Reina. Una competició que ja va guanyar la temporada passada. «La Copa ja és aquí i tant de bo puguem repetir com l’any passat, guanyar i oferir-la a l’afició que sempre ens ajuda a aconseguir els objectius», va comentar Araújo.