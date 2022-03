Després de la maneta amb la qual va guanyar la Lliga Iberdrola fa tot just una setmana, el Barça femení vol assestar aquest dimarts (21.00) un nou cop al Madrid en la Champions. Dos dies després que el bloc de Xavi assaltés el Santiago Bernabéu, les vigents campiones continentals volen emportar-se un altre clàssic i fer un pas més en la revàlida de la corona europea. Les blaugranes busquen deixar l’eliminatòria de quarts resolta a Madrid abans d’un partit de tornada històric, en què ompliran el Camp Nou en el seu primer partit amb públic al temple culer.

Torna Paredes

En l’últim duel, en què va encadenar la seva tercera Lliga seguida, el Barça femení no només va mantenir el seu ple de victòries en totes les competicions aquesta temporada, sinó que a més va aixafar les madridistes (5-0). «Havíem de marcar territori de cara a l’eliminatòria de la Champions», va explicar llavors <strong>Alexia Putellas</strong>. La millor jugador del món, que va decantar amb un doblet el duel de Lliga, tornarà a ser la principal amenaça. Jonatan Giráldez recupera en l’eix de la defensa Irene Paredes, tot i que continuarà sense poder comptar amb Martens, Oshoala, Bruna, Mariona, Jana, Crnogorcevic i Cata Coll.

«Intentarem sortir a guanyar el partit com fem sempre. Tenint en compte els precedents, sobretot a Champions, veus com els partits fora se’t poden complicar», ha apuntat el tècnic barcelonista. «No podem partir pensant que l’eliminatòria o el partit estan resolts perquè no ho pensem. En Supercopa ens va costar moltíssim», ha recordat, evocant un duel que només van poder resoldre per la mínima i en el descompte.

Després de conquistar la passada temporada la primera Champions i un triplet inèdit, continuen fent caure murs dins i fora del camp. El curs passat semblava insuperable, però les defensores del tron continental s’han proposat posar una mica més alt el llistó. Després d’haver aixecat la Supercopa, l’únic trofeu que se’ls va escapar el 2021, i la Lliga amb un rècord de precocitat aspiren ara a millorar el triplet del curs passat amb un pòquer, revalidant les corones europea i copera. Són a tan sols set victòries d’aconseguir-ho.