El Mundial de Fórmula 1 ha aixecat el teló. Ho va fer ahir a Bahrain, amb una cursa marcada pel doblet de Ferrari, el primer que aconsegueix des del 2019, i l’abandonament de Max Verstappen, el vigent campió, que s’ha estrenat sense sumar punts. Charles Leclerc i Carlos Sainz van ocupar les dues primeres posicions d’un podi completat per Lewis Hamilton.

Sense ser una cursa espectacular, l’emoció en les primeres voltes va estar focalitzada en la pugna entre els Ferrari i els Red Bull, amb avançaments d’uns i també d’altres. Això va provocar el primer contratemps de Verstappen, que s’hauria de retirar més tard, quan va perdre potència en el seu monoplaça. Això, poc després que hagués d’entrar el cotxe de seguretat, amb incendit de la part del darrere inclòs del cotxe de Pierre Gasly. També ho va deixar estar Checo Pérez i això ho va aprofitar Hamilton per ser tercer. Les dues primer places semblaven adjudicades. I Alonso? Mala cursa per a l’asturià, novè, i per Alpine, que si vol fer podis té feina per davant.