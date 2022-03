El Figueres es va endur ahir de Can Peixauet el millor dels resultats: una victòria (0-2) que ja va quedar més que sentenciada a la primera meitat amb els gols d’Espuña i Orriols. Tres punts clau en plena lluita per la salvació, que no el permet encara sortir de la zona perill, però si seguir mirant cap amunt.

Els figuerencs, que van acabar repetint el mateix resultat que la visita de l’any anterior, van materialitzar el primer gol després de poc més de 20 minuts, obra d’Espuña, aprofitant una pilota solta a l’àrea de penal després de dos avisos previs. Orriols anotaria el segon pocs minuts després, aprofitant una bona acció de Suaibo, i la segona meitat es limitaria a aguantar el resultat, amb alguna bona aturada de González que evitava obrir el marcador en contra.