El filial del Girona no va poder arreglar-se-les per endur-se una victòria a la visita al camp del Pobla Mafumet (1-0) i suma la segona derrota seguida després de la dolorosa ensopegada de dimecres passat a Montilivi. Els d’Axel Vizuete veuen així com se’ls hi complica l’objectiu de seguir aspirant per les primeres places i acaben la jornada en quarta posició, per sota del San Cristóbal, que va perdre contra el Manresa, tercer.

Els blanc-i-vermells eren conscients de la importància de la victòria, però els locals en van tenir prou amb un únic gol d’Alavedra a la primera meitat per sentenciar el partit. Els darrers minuts van fer incrementar el ritme i la intensitat de joc per part dels dos conjunts, però sense èxit; el resultat ja estava decidit.