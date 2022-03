L’Espanyol va superar un Mallorca en hores baixes a l’RCDE Stadium gràcies a un gol de Raúl de Tomás abans que l’àrbitre assenyalés el descans, al minut 42. La jugada que va suposar el gol de la victòria, a banda de l’encert de cara a porteria del davanter perico, va comptar amb una assitència magistral de Sergi Darder, que es troba en un moment de forma excel·lent i determinant per al seu equip. Aquesta victòria confirma que l’Espanyol s’ha refet del mal inici d’aquest any 2022 i ja és a punt de segellar un dels objectius de la temporada, la permanència matemàtica, encara a falta de nou jornades de campionat domèstic. Ara per ara el conjunt català suma un total de 36 punts i ocupa la dotzena posició a la taula classificatòria, a 10 punts de l’equip que marca la zona de descens; el mateix Mallorca, amb 26 punts.

El conjunt balear no va poder evitar la seva sisena derrota consecutiva. Muriqi va disposar de les ocasions més clares de l’equip visitant, però no va aconseguir anotar cap gol davant una línia defensiva sense excessives fissures en els compassos decisius.