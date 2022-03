El líder Olot no va poder passar de l’empat sense gols contra el Granollers (0-0), un rival que es troba a la part baixa de la taula, però van mostrar les ganes i l’orgull per intentar endur-se el duel.

Després d’una primera meitat amb poques ocasions, però moltes targetes, a la segona no es va veure un joc vistós, però hi van haver més ocasions, sobre tot a l’últim quart. El Granollers no tenia l’ímpetu per buscar la porteria rival que tenien els de Carbó, però a les acaballes van tenir la més clara del partit: Cano, a l’àrea petita, va rebre una pilota mig botant als peus i en el moment d’armar la cama per xutar, un Albert Batalla providencial va aturar l’ocasió del Granollers, quan el públic ja es preparava per celebrar el gol.