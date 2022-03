Michael Matthews (Team BikeExchange-Jayco) s'ha imposat a l'esprint en la primera etapa de la Volta a Catalunya, de 171,2 quilòmetres amb sortida i arribada a Sant Feliu de Guíxols, després d'una intensa jornada amb tres ports de tercera categoria que ha estat marcada pel fort vent i la pluja en alguns trams i en la qual s'ha rodat a un ritme endiablat.

Així, el ciclista australià es converteix en el primer líder de l'edició 101 de la Volta, que ha començat amb més duresa de l'esperada per les carreteres de la Costa Brava. Segon ha estat l'italià Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) i tercer, el francès Quentin Pacher (Groupama-FDJ).

Cap dels favorits per a la general ha cedit temps, encara que l'equatorià Richard Carapaz (INEOS) ha patit una caiguda sense conseqüències de la qual s'ha recuperat fins al punt d'ocupar les primeres posicions en l'últim quilòmetre.

Matthews, que el dissabte va ser quart a la Milà-Sant Rem, ha pogut reeditar el seu triomf d'etapa a Sant Feliu de Guíxols del 2019. Durant el recorregut, l'australià ja ha format part d'un grup de 24 corredors en el qual s'hi han colat alguns grans noms gràcies al vent que ha acompanyat tota l'etapa i que ha posat en dificultats a l'escamot.

La primera escapada d'aquesta Volta l'ha protagonitzat el neerlandès Alex Molenaar (Burgos-BH), que ho ha intentat en solitari en el primer port de la jornada, l'Alt de Santa Pellaia, de tercera categoria, i ha aconseguit coronar-lo amb un mínim avantatge respecte a l'escamot, que l'ha neutralitzat poc després.

L'alt ritme de carrera ja no ha parat en el descens del port, sinuós i humit a causa del mal temps, i l'escamot s'ha fraccionat en dos grups.

Del primer n'ha sortit una escapada formada per sis ciclistes, entre ells els espanyols Carlos Canal (Euskaltel Euskadi), Antonio Jesús Soto (Euskaltel Euskadi) i Raúl García (Kern Pharma), i l'equatorià Jonathan Caicedo (EF Education-Easy Post).

Però el vent ha impedit que l'escamot es tranquil·litzés en cap moment, i un grup de 19 ciclistes, entre els quals hi havia els set integrants del Team BikeExchange-Jayco, inclòs el seu líder Simon Yates, s'ha distanciat del gran grup. Això ha provocat que saltessin les alarmes en els equips dels seus rivals per a la general i acabessin l'aventura mancant 50 quilòmetres.

Tot seguit, ho han tornat a intentar Jonathan Caicedo i Alexander Molenaar, als quals se'ls ha unit Théo Delacroix (Intermarché Wanty), Bruno Armirail (Groupama-FDJ), Jonas Hvideberg (Team DSM) i Pieter Serry (Quick-Step). Han aconseguit obrir una diferència superior al minut, però l'escamot no ha afluixat en cap moment i el grup d'escapats s'ha anat reduint fins a ser neutralitzat.

Ja no hi ha hagut temps per a cap altra aventura i l'arribada, lleugerament en pujada, ha estat territori pels esprinters. Matthews i Colbrelli han fet un esprint a l'una, un a cada costat de la carretera de Girona, però en els últims metres l'australià ha aguantat millor l'esforç i s'ha emportat el triomf.

La segona etapa, que es disputarà aquest dimarts, unirà l'Escala, que s'estrena com a punt de sortida de la Volta, i Perpinyà, a la qual la prova tornarà 67 anys després de l'última vegada. En els 202,4 quilòmetres del recorregut hi haurà tres ports de tercera categoria i s'espera que el vent torni a ser protagonista.