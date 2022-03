El Barça va aconseguir una folgada victòria a clàssic disputat diumenge al Santiago Bernabéu. Els pupils de Xavi Hernández van dominar un Madrid impotent des de l’inici. Una actitud que va exemplificar un Vinícius que es va llençar a la piscina en un penal inexistent a la sortida de Ter Stegen i va tenir diverses enganxades amb diferents futbolistes blaugrana.

Una de les tensions va ser amb Eric García. Segons van captar les càmeres de Movistar, televisió que va emetre el partit, el central català li va dir a Vinícius «Tu l’any que ve Pilota d’Or, Pilota d’Or», burlant-se així del brasiler.

A Eric García lo cazaron diciéndole esto a Vinicius pic.twitter.com/Wl3m2Tjt0I — Manu Heredia (@ManuHeredia21) 21 de marzo de 2022

No va ser el millor partit per a un Vinícius trasbalsat. De l’error en el mà a mà amb Ter Stegen a veure com Araújo, Dembélé i Frenkie de Jong li frenaven les possibilitats per l’esquerra. Sense Benzema, baixa per lesió, el carioca no va tenir la seva millor actuació.