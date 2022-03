Fa temps que Pierre-Emerick Aubameyang, que ha aterrat aquest dilluns al migdia a Barcelona, plana sobre el Camp Nou. L’Arsenal era un dels equips interessats a Coutinho i, davant la necessitat de desprendre’s del golejador africà, l’intercanvi de cromos semblava una bona solució per als dos clubs. Després que Cou posés rumb a la Premier, però per retrobar-se a l’Aston Villa amb el seu excompany <strong>Steven Gerrard</strong>, el golejador gabonès ha tornat a escena. Un ‘killer’ amb més gol que Morata (la primera opció) però que havia caigut en desgràcia a l’Arsenal, on Mikel Arteta li havia retirat la capitania i l’havia apartat per indisciplina.

Havia fet 7 gols i dues assistències en 15 partits aquest curs abans de ser apartat per Arteta per actes d’indisciplina reiterats: saltar-se el protocol covid per anar-se’n a tatuar sense mascareta i arribar dues vegades tard.

Superat l’ensurt cardíac

Amb triple nacionalitat (espanyola, francesa i gabonesa) no ha pogut jugar la Copa d’Àfrica amb el Gabon perquè li van detectar uns problemes cardíacs, tot i que va assegurar quan va tornar a Londres que tot havia quedat en un ensurt i que el seu cor estava «absolutament bé». Una cosa fonamental per a qualsevol club que vulgui fitxar-lo, especialment per al Barça, després del que va passar amb el Kun Agüero. Després que se suspengués la seva revisió mèdica a mitja tarda quan semblava que se certificava el seu fitxatge, finalment es va presentar cap a les 10 de la nit a l’Hospital de Barcelona, i en va sortir una hora més tard.

Aubameyang té casa a Sitges, però si parla castellà és per les seves arrels espanyoles: la seva mare, Margarita, va néixer a El Barraco, una petita localitat d’Àvila, tot i que als 5 anys ella i els seus pares es van mudar a França. Allà va ser on va conèixer Pierre Aubameyang, futbolista de professió. Els seus tres fills, Willy, Catilina i Pierre-Emerick, van seguir els seus passos com futbolistes, tot i que el benjamí ha sigut el que més èxit ha tingut.

Estirp de futbolistes

Després de passar pel planter del Milan, l'objecte de desig culer va debutar com a professional al Dijon. Després de continuar madurant al Lilla i al Mònaco, i va explotar com a golejador al Saint-Étienne. El Borussia Dortmund el va contractar el 2013 i ell va respondre a la confiança amb gols (141 en 213 partits). Allà va compartir davantera de moda amb Dembélé, amb qui no només es va entendre dins el camp, sinó també a fora. Des que els seus camins es van separar el 2017, quan Ousmane va fitxar pel Barça, Aubameyang ha marcat gairebé quatre vegades més gols (113) que l'extrem francès (31).

Pierre Emerick-Aubameyang a bien signé son contrat, il rejoint Barcelone pour 18 mois. L’officialisation se fera ce mardi. Auba est blaugrana.



Il devient le troisième gabonais de l’histoire à rejoindre la Liga après Henry Antchouet (Alaves) et Lévy Madinda (Celta Vigo). Rebond. pic.twitter.com/g563PoARRm — Freddhy Koula (@FreddhyKoula) 31 de enero de 2022

Pitxitxi de la Bundesliga el 2017, el gener de l’any següent l’Arsenal va aconseguir els seus serveis. Va aportar pólvora als gunners i el 2019, a més de ser també el màxim golejador de la Premier, va passar a ser el capità de l’equip. La seva indisciplina li ha obert la porta de jugar a Espanya, com li va prometre al seu avi matern que faria, tot i que finalment no serà per vestir la samarreta del Madrid, sinó la del Barça. I podrà compartir, qui sap si per uns dies o uns mesos, amb el seu amic Dembélé el vestidor d’una ciutat esportiva que ha trepitjat per primera vegada mitja hora abans del final del mercat. A mitjanit es va veure com Aubameyang s’abraçava amb Joan Laporta i la resta de directius en una imatge que feia augurar que, a falta de confirmació, vestirà de blaugrana.