14 de novembre de 2021. El Bàsquet Girona va perdre el sisè partit consecutiu davant el Leyma Corunya (68-80). Una derrota que precipitava la destitució de Carles Marco com a màxim responsable del conjunt gironí. Quatre mesos més tard, aquell equip i el que es va veure ahir a Riazor no tenen res a veure. No només es va guanyar amb convicció (72-96) sinó que, a més, l’average particular va caure a favor del bàndol gironí amb un rival directe en la lluita per una plaça en la zona de play-off. Sembla que Jordi Sargatal ha trobat un bon equilibri entre l’atac i la defensa del seu equip. Potser, millor en defensa exceptuant algunes badades que fan que els gironins no puguin sentenciar el partit abans. Ahir, va tenir avantatges de 14 punts en la primera meitat i també en el tercer quart (40-54), però els gallecs es van apropar (50-58). Tanmateix, el tècnic gironí no va voler donar una vida extra als rivals i va demanar un temps mort que va fer reaccionar els seus jugadors. Tot seguit la diferència es va disparar fins als 19 punts (52-71), el que demostra que l’equip també té moments molt bons en atac, amb un joc fluid que li permet trobar llançaments còmodes.

Tot i fer un bon partit dimarts contra el líder, sobretot en defensa, el Bàsquet Girona va acabar perdent. Res a veure amb el que va passar ahir a Riazor, on l’equip va demostrar que la relliscada contra el Granada havia estat una petita taca negra en l’expedient des que va començar la bona dinàmica a principi de febrer. Des del triomf a la pista del Prat, el conjunt dirigit per Jordi Sargatal ha sumat 8 victòries, només ha encaixat una derrota -la de dimarts contra el Granada- i ahir es va reconciliar i va trobar un millor nivell ofensiu en atac, el que no havia tingut en l’últim quart del partit davant el líder, per dominar des del principi i emportar-se el triomf de la pista del Corunya. Els gironins van col·lapsar totes les vies d’anotació del Leyma en el primer quart i va aprofitar aquesta bona sortida (2-10) per mantenir els marges durant els 30 minuts restants. Exceptuant algun moment puntual, el conjunt local no va arribar a espantar els gironins perquè mai va poder retallar la diferència prou per creure en una hipotètica remuntada.

L’arma més perillosa dels gallecs, Nick Ward -màxim rebotejador de la lliga i uns dels millors anotadors- no va tenir el seu dia. Primer, Sorolla el va desactivar fent-li cometre dues passes consecutives. Després va despertar i va acabar amb 13 punts, però Marc Gasol li va guanyar clarament la partida anotant 16 punts. Però no només el pivot de Sant Boi destaca. El Bàsquet Girona sap treure suc del joc col·lectiu, aquell que fa que l’equip trobi una circulació de pilota i bones opcions de llançament. I és que no només Sargatal i Gasol han fet canviar la dinàmica respecte a aquell 14 de novembre. L’arribada de Maxi Fjellerup, ahir màxim anotador amb 23 punts, i Txemi Urtasun, han sumat molt a un equip que ara es veu amb una gran confiança per poder lluitar per qualsevol cosa aquesta temporada.