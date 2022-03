La primera jornada de la Volta a Catalunya 2022 recorrerà les comarques gironines al voltant de Sant Feliu de Guíxols amb alguns obstacles muntanyosos, com l'Alt de Romanyà, que haurà d'eliminar bona part dels velocistes per viure una arribada amb cert ascens entre un grup que es preveu que no arribi de manera compacta a la meta. A Sant Feliu, amb idèntic dibuix en els quilòmetres finals, Valverde va ser segon el 2019. Sant Feliu de Guíxols ha substituït Calella com a marc habitual d'inici de la carrera aquests últims anys. Les dues jornades reines, amb la muntanya, es viuran aquest dimecres i dijous.

La prova es retransmet en directe, fins al diumenge 27, a través de Teledeporte, Esport3 i Eurosport. Les etapes finalitzaran, més enllà de les 17 hores, pendents sempre del ritme dels corredors. S'ofereixen les dues últimes hores de carrera.