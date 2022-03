La victòria de l’australià Michael Matthews va quedar en un segon pla. A Sant Feliu de Guíxols, la notícia va córrer com la pólvora. Començava la Volta Catalunya i ho feia amb un ensurt majúscul. Només creuar la línia de meta, l’italià Sonny Colbrelli, del Team Bahrain Victorious, queia al terra desmaiat. L’esforç li havia passat factura. Ràpidament, els serveis mèdics el va intentar socórrer. Massatge cardíac i a esperar una millora. Va recuperar la consciència i va ser traslladat a l’hospital Josep Trueta de Girona i per evitar un mal major.

L’esforç de Colbrelli havia sigut majúscul. El desenllaç de la primera etapa de la Volta, un exigent traçat amb inici i final a Sant Feliu de Guíxols, va acabar amb alta tensió. Esprint i Matthews que s’acabaria imposant. No hi va arribar a temps l’italià, que ja venia amb problemes de bronquitis després de la darrera Milà-San Remo. Tot i això, s’explicava que el massatge cardíac i aquest fet no tenien cap relació. El seu equip va emetre un comunicat a mitja tarda per calmar els ànims tot explicant els fets i que el ciclista, ja estable, estava sota observació.

Va ser precisament Colbrelli qui s’havia mostrat més fort durant tota la jornada. Tot i això, va anar perdent pistonada a mesura que s’acostaven els últims metres. Matthews s’hi va acostar amb potència i li va acabar pispant la victòria al campió continental i també del seu país, Itàlia. Només creuar la línia de meta, l’esforç va poder amb ell i va caure al terra. Durant uns instants de nervis, angoixa i dubtes, va recuperar el coneixement i va poder ser evacuat.

Estrena de la Volta amb ensurt inclòs. Un primer capítol, a l’Empordà, marcat per la pluja i el vent, amb atacs constants i una fuga que es va consolidar després dels primers 50 quilòmetres. Avui, segona etapa amb l’Escala com a punt de partida i arribada a Perpinyà. L’accent gironí, però, no s’acaba aquí. I demà, torn per a l’inici de l’alta muntanya. Des de Perpinyà, 161 quilòmetres amb destí a La Molina.