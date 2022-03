Aquest divendres l’Spar Girona comença la defensa del títol de la Copa de la Reina a València, on un cop més hi haurà la representació de la base amb l’infantil del GEiEG Uni que milita a Preferent. «Les jugadores estan esperant la Minicopa amb moltes ganes. Trencar la rutina per competir durant tres dies contra altres pedreres d’equips de la Lliga Femenina és una experiència brutal. És una dosi d’adrenalina per elles. Només fan que pensar-hi des que van sortir els horaris», explica l’entrenador Raúl Maqueda. La il·lusió ja es palpa a tota la plantilla.

La Minicopa, que va celebrar-se per primer cop el 2017 a Girona, arriba a la cinquena edició i, igual que la Copa de la Reina, es disputarà a València del 24 al 27 de març. Els partits es jugaran a L’Alqueria, mentre que la final serà a la Fonteta abans de la final de la Copa de la Reina. Les gironines, que han quedat enquadrades en el grup B amb el Tenerife, Casademon Saragossa i Innovatsn Leganés, encetaran la competició divendres al matí (9 h). Si aconsegueixen el primer lloc, dissabte afrontarien les semifinals davant el cap de sèrie del grup A. La resta lluitarà per les posicions a partir de la cinquena. En total, hi ha 15 equips repartits en quatre grups. Agafant el precedent de la darrera edició en què van ser subcampiones contra el València, l’amfitrió que «sempre és favorit», el GEiEG Uni afronta la Minicopa amb l’objectiu de «divertir-nos, passar temps junts com a equip i competir al màxim». «Pensar en guanyar o perdre és relatiu. La temporada està sent molt intensa i elles s’hi dediquen tant com poden. Es nota que hi ha implicació. Nosaltres només volem que competeixin i millorin individualment gaudint del camí», diu Maqueda. La Minicopa ha generat tanta il·lusió entre el GEiEG Uni que «les nenes i les seves famílies s’han mogut per costejar tot el torneig». «Han buscat sponsors, venut samarretes i rifes als partits de l’Uni... Estan molt implicades», confessa. Arribar-hi d’aquesta manera ja és una gran fita.