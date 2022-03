Què hauria passat si Carles Marco, de bon començament, hagués disposat de Marc Gasol, Maxi Fjellerup i Txemi Urtasun a la plantilla? Ningú ho sap i és impossible treure’n l’aigua clara. Parlen els esdeveniments i aquests expliquen que, sense cap de les dues peces, el Bàsquet Girona va engegar amb bon peu la competició, col·leccionant dues victòries, però que després els resultats no van acompanyar i a Marco se li va acabar el crèdit ben aviat. Després de vuit partits, el club va decidir acomiadar-lo i per ocupar el seu lloc, en comptes d’anar-se’n a buscar un altre entrenador a fora, es va mirar a la mateixa banqueta. Jordi Sargatal, fins llavors el segon, es va fer càrrec de l’equip. El relleu, sumat als posteriors retocs al vestidor, amb l’aterratge de jugadors diferencials com Gasol, Fjellerup i Urtasun, ha sigut positiu. El còctel, la barreja d’aquestes decisions, li ha donat ales a un conjunt que dibuixa una trajectòria ascendent i que ha ofert arguments prou sòlids com per tenir-lo en compte en una hipotètica promoció per pujar de categoria.

Marco va ser destituït a mitjan novembre. De res li va servir haver revalidat el títol a la Lliga Catalana perquè a la LEB Or, després dels primers 8 partits només n’havia pogut guanyar una quarta part. Eren dues victòries i mitja dotzena de derrotes, totes de manera consecutiva. Llavors es va apostar pel relleu. A la pista del Guipúscoa, precisament el rival d’aquest diumenge, Sargatal iniciava un periple que encara continua. No va començar amb bon peu, però després de 16 partits, el balanç és més que positiu: 11 victòries i 5 derrotes. Això significa que s’ha guanyat el 68,8 per cent dels duels que s’ha disputat amb ell a la banqueta. La millora és evident.

Com també la mitjana de punts. No pas en defensa, perquè entre una etapa i una altra, el canvi ha sigut invisible. Si en les 8 primeres jornades se n’encaixaven una mitjana de 72,75 per partit, en els 16 següents estem parlant dels mateixos números. Idèntics. L’atac és el que ha anat a l’alça. Amb Marco, el Bàsquet Girona feia 70,25 punts per encontre. Amb Sargatal, i alhora jugadors que tenen facilitat per anotar que abans no hi eren com els abans esmentats Gasol, Fjellerup i Urtasun, la mitja puja fins els 80,1 punts per partit. La tendència, si es manté, col·locarà fàcilment l’equip entre els nou primers. Ara bé, cal rematar la feina i encara hi ha nou jornades, i un aplaçat, per disputar-se.

Juaristi, obstacle imminent

No hi ha gairebé temps per celebrar l’últim bon resultat, el de diumenge a Riazor, perquè el Bàsquet Girona afronta una setmana ben carregada i a on hi té molt a guanyar, sempre que faci bé les coses. Són dues cites consecutives a Fontajau amb l’oportunitat d’escalar posicions i consolidar la candidatura al play-off d’ascens. Mentre el Guipúscoa esperarà fins diumenge (18 hores), demà també toca partit. És el moment de recuperar l’enfrontament amb el Juaristi, ajornat setmanes enrere per culpa del virus. Així doncs, els gironins es posaran al dia. El premi en cas de victòria és dels que cal tenir en compte. Guanyant, el balanç passaria a ser de 14-11 i l’equip abandonaria l’actual novè lloc per col·locar-se cinquè. A només dues victòries del Palència, ara per ara quart (16-9). Però perquè això sigui una realitat cal superar primer a un adversari que se la juga. El conjunt basc és tercer per la cua. Tot i perdre diumenge clarament amb el Prat (96-78) ha guanyat dos dels últims tres partits: contra Palma (101-80) i Alacant (85-69).