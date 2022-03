L’exciclista colombià Samuel Cabrera ‘Samy’, que va militar a l’equip Reynolds la temporada 1986/87, va morir dilluns mentre treballava a la seva finca de Colòmbia al rebre l’impacte d’un llamp. Cabrera, un dels primers corredors colombians a participar en el Tour de França, va morir a Pasuncha, departament de Cundinamarca, quan un dia plujós estava collint cafè.

62 anys

L’exciclista, que va morir als 62 anys, va participar en el Tour de França en sis ocasions (1983, 1984, 1986, 1987, 1988 i 1989), una en el Giro d’Itàlia (1989) i quatre en la Vuelta a Espanya (1985, 1986, 1987 i 1986). Amb el mallot del Reynolds, Samuel Cabrera va ser onzè en el Tour de 1986, i va acabar quart en l’etapa que va concloure al cim del Granon.

Des d’Abarca Sports, estructura per a la qual va córrer durant la seva època al Reynolds (1986-87), l’actual Movistar va enviar un missatge via Twitter en memòria de l’exciclista. «Una forta abraçada a la família i amics de Samuel Cabrera, mort tràgicament ahir dilluns. Gràcies per la teva qualitat i simpatia, ‘Samy’. Fins sempre. DEP», assenyala el missatge.