El Barça posseeix un estil que no canvia. Hi ha una base ideològica innegociable, uns manaments que mai canvien, i que s’enriqueixen o matisen segons les circumstàncies. Xavi Hernández volia ensenyar la seva particular proposta al Bernabéu i li va sortir una exhibició.

Un ritme alt de joc per cansar el Madrid. En realitat, jugar a un ritme alt de joc és un manament, sobretot quan el rival surt amb actitud defensiva, col·locant-se a l’últim terç de camp per tancar tots els espais. El Barça es troba davant d’aquest panorama la majoria de vegades.

També el Madrid «camaleònic», com el va definir Xavi la prèvia del clàssic, es refugia a l’anomenat bloc baix per poder sortir al contracop. També calia moure la pilota de banda a banda per desequilibrar-lo. Calia forçar el cansament dels seus jugadors. Modric i Kroos han superat els 30 anys, són dels més utilitzats per Ancelotti i no tenen la constància de passar-se la vida perseguint la pilota.

El Barça va fer gairebé 695 passades (621 bé) per 471 (409) el Madrid. Al duel de la Supercopa la diferència va ser de 704 a 640. Xavi va incidir que hi hagués possessions llargues, utilitzant al màxim l’amplada del camp i minimitzar riscos en la fase de creació per no encoratjar una de les millors virtuts del rival. Al Madrid no li agrada córrer darrere la pilota. Li agrada córrer endavant.

Evitar el contracop que va ser letal a la Supercopa. Sabia Xavi que havia de frenar el Madrid lluny de la zona de perill per impedir que Rodrygo i Vinicius, més Valverde, el més vertical del centre del camp, poguessin sortir a la cursa i forçar l’un contra un amb els defenses. El tècnic no desitjava un partit d’anada i tornada, encara que el Barça ara pot afrontar aquest tipus de duels amb futbolistes com Aubameyang i Ferran. A la Supercopa va claudicar a la pròrroga amb una contra de quatre atacants contra dos defensors.

L’ordre donada al vestidor es va veure immediatament: Frenkie de Jong va enderrocar Kroos per impedir-li que activés els puntes (m. 26); Busquets va cometre una grollera falta (m. 30) amb amonestació per agafar del coll Militao quan progressava per la zona central, i Pedri va subjectar per la cintura Modric (m. 35) quan iniciava una altra contra .

El futbolista croat va aconseguir connectar amb Vinicius i l’àrbitre va concedir la llei de l’avantatge. La jugada va continuar amb la simulació del mateix Vinicius tot buscant un penal contra Ter Stegen. L’atac immediat del Barça va acabar al córner, el qual va rematar de cap Araujo blindant el marcador (0-2).

Trobar els espais interiors. Moure la pilota amb sèries de passades acaba provocant que el rival es desorganitzi i els jugadors no acabin tancant amb rapidesa els espais. Ni Modric ni Kroos no estan dotats pel rigor defensiu. Genera també el cansament més gran del rival. El Barça, que va administrar les seves forces amb la pilota, es presentava en pitjors condicions: es va enfrontar al Galatasaray dijous a Istanbul i va tornar divendres en un viatge de gairebé quatre hores. El Madrid havia jugat dilluns a Mallorca.

Hauran sentit Xavi parlar de la utilització dels quadrats, que són els espais figurats entre el central, el lateral i els migcampistes més propers de cada banda. És el lloc que deuen, o haurien d’ocupar, o on haurien d’arribar els interiors del Barça per rebre la pilota, Frenkie de Jong i Pedri. El van rebre amb una facilitat insòlita, sobretot Frenkie. Pedri va estar més vigilat per Valverde.

Aquí sí que Ancelotti va sorprendre Xavi. El tècnic italià va llançar Modric a saltar sobre Èric i Kroos sobre Piqué, deixant descobert Busquets, i amb avantatge, perquè combinés amb Frenkie i Pedri davant Casemiro i Valverde. Aquest 3 contra 2 forçava la sortida d’un central i, alhora, es generava un altre espai avantatjós per a un davanter blaugrana. Hi va haver 18 remats del Barça, 10 a porta. El Madrid, amb quatre gols encaixats, va sortir ben parat fins i tot. Aubameyang i Dembelé (m. 11), Alba (m. 35), Ferran (m. 63) i Memphis (m. 72) van exigir intervencions notables de Courtois. Ferran (m. 17 i 45), Aubameyang (m. 57) i Dembélé (m. 72) van rematar fora.

L’absència de Benzema facilitava, d’entrada, el panorama per al Barça, alhora que ho complicava per al Madrid. No només perquè és el principal referent de l’equip i perquè és el màxim golejador de la plantilla i de la Lliga, sinó perquè Ancelotti no confia en cap recanvi: ni Mariano, ni Jovic, ni Hazard, ni Bale. Va apostar per Modric i va descompondre la seva pròpia estructura.

Quedava Vinicius com a principal amenaça. Desactivar el brasiler significava privar el Madrid del jugador més desequilibrant. L’elecció estava entre Alves i Araújo, pros i contres i van decantar clarament a favor de l’uruguaià. Alves aporta més fluïdesa en atac, participa més en la construcció perquè té més peu, i no s’incomoda en parcel·les allunyades de la seva millor posició. Araújo, en canvi, és més curós en les vigilàncies defensives -era prioritari estar molt a prop de Vinicius perquè els seus companys hi connectessin per al contracop-, és el futbolista amb més capacitat en la pugna física, té la millor ràtio de duels guanyats i posseeix el pic més alt de velocitat entre els defenses. El seu poder aeri era un més afegit. Valuós com es va veure amb el gol del 0-2.

Xavi va ser conseqüent. Va anunciar un Barça valent i amb personalitat per al clàssic i el mateix va repetir al grup abans del partit. «Som millors que ells i estem millor que ells», sostenia l’entrenador, avalat pel joc i els resultats, amb 11 partits invictes. Era crucial traslladar serenor i confiança a jugadors que afrontaven la seva primera visita al Bernabéu com Araújo, Èric, Pedri, Nico, Gavi…

Hi va haver consignes que van apuntalar el convenciment en la victòria. La pressió es va orientar per tapar Alaba i forçar que fos Militao a llançar en llarg, ja que el Madrid no tenia cap jugador per recollir la passada i començar a jugar. El dispositiu propi per trobar Frenkie i Pedri va funcionar de meravella perquè Dembélé i Ferran van mantenir oberts a Carvajal i Nacho i la llibertat dels interiors va provocar les sortides d’Àlaba i Militao fora de la seva zona.

No hi ha una mostra de valentia més gran que sortir al Bernabéu amb la idea de manar a partir de la possessió. Anul·lar el Madrid podia generar xiulets del públic als seus; també va provocar frustració, amb el 0-4 abans de l’hora de joc. Un resultat d’escàndol completat just després del descans. Ancelotti es va tornar a equivocar amb la defensa de tres contra els tres davanters del Barça. Un dispositiu gens treballat, ja que Nacho i Alaba van estar absolutament oberts i per la zona central es van colar els blaugranes per clavar els cops definitius. Quan va tornar al quartet endarrerint Casemiro, desbordat per tot arreu, el mal ja s’havia consumat.