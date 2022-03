El Barça es va imposar ahir, no sense problemes, al Reial Madrid per 1-3 a l’anada dels quarts de final de la Lliga de Campions femenina en un duel que va haver de remuntar durant la segona meitat. Sobre el paper les visitants es presentaven a la cita com a clares favorites per a la victòria. Però en menys de deu minuts ja s’havien encarregat les locals de capgirar tots els pronòstics. Una falta d’entesa al migcamp entre Alexia Putellas i Guijarro va deixar la pilota a les botes d’Esther, que va fer una bona passada a Carmona perquè aquesta avancés les blanques. El gol en contra va posar en alerta el Barcelona, que va començar a generar ocasions de gol, tot i que les locals van enviar una rematada al pal.

A la represa es va intensificar encara més el domini del Barça, que va empatar gràcies a un penal transformat per Putellas. Clàudia Pina, que havia sortit al camp uns minuts abans, va capgirar el marcador amb una bona rematada i, amb les blanques intentant l’empat, Putellas va certificar la victòria visitant.