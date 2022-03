Rafel Yuste, vicepresident esportiu del Barça, va passar ahir pels micròfons de Catalunya Ràdio, on va parlar, entre d’altres coses, de les possibles renovacions de dos jugadors del primer equip com ho són Gavi i Araújo. «Estem treballant al màxim perquè no hi hagi cap problema i continuïn sent jugadors del club. Ells estan molt i molt contents en aquest grup, a l’equip, i això fa que les negociacions siguin més fàcils. Quan els futbolistes s’estimen allà on juguen és més fàcil parlar. Per això soc optimista.Perquè tots, també ells, estem fent el posible perquè es produeixi aquesta renovació».

Fins i tot, també es va referir a la possibilitat que Dembélé acabi jugant alguns anys més al Barça, tot i que acaba contracte al mes de juny i no hi ha hagut entesa pel que fa a la seva renovació. «Les negociacions no van donar fruit en el seu dia. Però en Xavi ens manifesta que és un jugador excepcional. I que aporta molt al club. Crec que ell també està fent una tasca fonamental a nivell psicològic, perquè ajuda Dembélé a entendre millor el sistema. Està clar que si el jugador se sent cada vegada més a gust, en els propers mesos no descarto que ens puguem tornar a trobar amb els seus agents amb la possibilitat que es pugui quedar amb nosaltres». El contracte de Kessié I dels que poden continuar als que arribaran. Un d’ells, Franck Kessié, encara del Milan. Ahir va transcendir que el migcampista ja ha signat el contracte que l’unirà amb el Barça fins el 2026. Seran quatre anys a raó de 6,5 mililons d’euros per curs.