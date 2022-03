El Bàsquet Girona ha sumat el novè triomf (85-73) en deu partits aquesta nit a Fontajau i s’ha situat cinquè a la LEB Or. La millor classificació de l’equip en tota la temporada, que el confirma com a clar candidat al play-off, no ha coincidit però amb la millor versió de joc, tot i que pel marcador final pugui semblar el contrari. El Juaristi, que venia de perdre amb claredat contra el Prat i està en zona de descens, ha fet ennuegar per moments el bloc de Jordi Sargatal, que no ha començat a respirar tranquil fins que ha marxat d’onze (58-47) a 3:47 per acabar el tercer quart gràcies a un triple de Franch. El Girona ha afegit a les baixes d’Urtasun i Sevillano, ja conegudes, la de Jawara.

No feia pinta que la nit hagués de dur gaires maldecaps al Bàsquet Girona quan a 3.41 per acabar el primer quart una esmaixada de Vila donava un màxim avantatge de 10 punts als locals (16-6), que a més, estaven especialment encertats en el triple amb un 3/4. Però el panorama ha canviat de la nit al dia. El Juaristi, amb tres triples pràcticament seguits de Hanzlik, Royo i Seoane s’ha posat en un tres i no res de nou dins del partit (18-17) i el temps mort que ha demanat Jordi Sargatal a 1 minut pel final del parcial ha servit, almenys, per no contenir la ferida (22-17). Un triple de Cissoko a cinc minuts del descans ha posat per primer cop per davant, més enllà del testimonial 0-2, als visitants, i el Girona no ha trobat arguments per desfer-se del rival. Ja ha sigut prou poder marxar al descans manant de dos (38-36), amb una sorprenent estadística de Marc Gasol valorant -1, sense anotar, en gairebé 10 minuts de joc. No ho ha fet fins l’inici del tercer quart.

El partit s’ha acabat fent llarg al Juaristi, i el Girona ha començat a trobar un equilibri entre el joc interior i exterior que li ha permés obrir forat. Un triple de Vecvagars, que ha firmat un dels seus millors partits a Girona, obria una primera escletxa (48-43), que ampliaria Franch també des de 6’75 (58-47) i mantindria des de la distància Delgado (61-50) i més tard amb una acrobàtica penetració (65-55). Aquest tercer quart s’ha tancat al final 8 amunt (65-57). Calia sentenciar.

Aquí ha sigut on el Bàsquet Girona ha tirat de veterania. Entre Franch, Gasol i Sàbat han donat un màxim avantatge de 13 punts a l’equip a 7.30 pel final (73-60) i la catorzena victòria de la temporada s’ha vist més a prop. El base de Llagostera ha fet el triple del 78-63 amb encara cinc minuts per jugar i aleshores sí, el triomf ja no ha perillat. El Girona ha arribat a dominar de 19 (82-63, 85-66) i ha acabat guanyant de 12 (85-73).